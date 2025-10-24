Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Ausztria

Késett a mentő, elhunyt a magyar tinédzser Ausztriában

mfor.hu

A későn érkező mentőket okolják egy fiatal magyar férfi haláláért Ausztriában. Az eset a ritkábban lakott területek sürgősségi egészségügyi ellátásának hiányosságaira terelte a figyelmet a Kronen Zeitung című osztrák lap pénteki jelentése szerint.

Az eset Altenmarkt és Admont helységek között, a Buchauer Sattel hágónál történt. A fiatal magyar férfi utasként utazott egy autóban; a sofőr azonnal megállt, amikor utasa rosszullétre panaszkodott – írta az osztrák újság.

Otto Marl, a liezeni vöröskereszt vezetője a sajtónak adott tájékoztatása alapján a mentőket azonnal riasztották, a sűrű köd miatt azonban a mentőhelikopter nem tudott leszállni. A helyszínre végül csak több mint negyven perc múlva érkezett meg a Rottenmannból riasztott gépkocsis sürgősségi egység.

A 19 éves férfin már nem tudtak segíteni, feltehetően szív- és érrendszeri elégtelenségben halt meg.

A Kronen Zeitung beszámolója szerint a helyi lakosok az eset kapcsán a sürgősségi orvosi ellátás hiányosságaira mutattak rá a ritkábban lakott területeken. „Ha Grazban vagy valamelyik nagyobb településen történt volna ilyesmi, a beteg feltehetően túlélte volna” - írja a lap a helyi lakosokat idézve.

Nem tudom megítélni, hogy egy gyorsabb ellátás segített volna-e. Az viszont tény, hogy a mentők riasztási lánca túl hosszú ideig tartott. Már évek óta figyelmeztetünk hasonló esetek veszélyére, de a döntéshozók mind ez idáig figyelmen kívül hagytak bennünket” – mondta Otto Marl. „Komoly ellátási problémákkal küzdünk” – jelentette ki a Kronen Zeitungnak.

Elmondása szerint a helikopter a rossz idő miatt gyakran nem tud leszállni, míg a gépkocsis mentés például a Wildalpeni régióból Rottenmannig akár egy órát is igénybe vehet. Marl szerint ez már súlyos, strukturális hiányosság.

Liezen járásban, amelynek területe nagyobb, mint Vorarlberg tartomány, jelenleg három mentőállomás működik: Rottenmannban, Schladmingban és Bad Ausseeben. Különösen Eisenstraße régióban súlyosak az ellátási nehézségek. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy 2026-tól bezárják a Waidhofen an der Ybbs-i mentőállomást, amit bírálnak is a szakemberek – számolt be a Kronen Zeitung.

(MTI)

