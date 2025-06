Készül a sokkra a MÁV? Itt a vezérigazgató bejelentése!

A pünkösdi hétvége zárónapján, hétfőn a Balaton térségéből Budapest irányába, illetve az ország más részeibe meginduló utasforgalomra készül a MÁV-csoport – derül ki Hegyi Zsolt vezérigazgató hétfői Facebook-bejegyzéséből. A vasúttársaság az idei pünkösdi forgalom tapasztalataihoz igazította a menetrendet, amely meghaladta a tavalyi nyári főszezon csúcsát is.

„Fordítunk!” – írja Hegyi, utalva arra, hogy a hétvégi leutazások után hétfőn már hazafelé veszik az irányt az utasok. A közlekedési rendet ehhez igazították: a MÁV-csoport továbbra is közlekedteti a Balaton északi és déli partjáról induló két mentesítő vonatot, a Szitakötő és a Keresztespók InterRégiókat.

A vasút mellett buszokra is jelentős szerep hárul: a Balaton körül mintegy 200, míg a fővárosi agglomerációban körülbelül 100 erősítő autóbusz áll készenlétben egész nap. Hegyi szerint ugyanakkor bíznak abban, hogy ezek bevetésére vasárnap sem lesz szükség, ahogyan szombaton sem volt, amikor a korábbi sorompóhiba kijavítása után zavartalanul közlekedtek a vonatok.

Amennyiben mégis szükség lenne a tartalékbuszok beállítására, a MÁV-csoport a forgalmas M7-es autópályán is igyekszik gyorsabb közlekedést biztosítani számukra. „Munkatársaink folyamatos kapcsolatban vannak a rendőrséggel, így az erősítő buszok akár konvojban, rendőri felvezetéssel is közlekedhetnek” – tette hozzá a vezérigazgató.

Vasárnap délután a Déli pályaudvarnál parkoltak azok a klímás vonatpótló buszok, amelyeket a MÁV és Lázár János ígért a szombati összeomlás után. A buszok az ország minden részéről érkeztek, sofőrjeik kora reggel óta várakoztak, bevetés nélkül. Egyikük szerint az egész „csak erődemonstráció”, mivel külön intézkedés nélkül is készen álltak volna. Elmondta azt is, hogy szombaton is voltak pótlóbuszok, de azokat nem használták. A nap során több politikus és újságíró is felbukkant a helyszínen. Hogy kollégánk mit tapasztalt, azt megtudhatja itt: