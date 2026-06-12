Két balesetben, 8-an haltak meg az M1-es autópályán

Több álló munkagépnek hajtott egy kamion korán reggel az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt – közölte a katasztrófavédelem. A kamion sőfőrje a helyszínen meghalt. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2026. június 12-én 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerszelvényében, Győr közelében. A jármű ezt követően kigyulladt. A tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek – közölte az ORFK a honlapján.

A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.

(MTI)