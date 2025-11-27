Két gárdistát súlyosan meglőttek a Fehér Ház közelében

Kristi Noem amerikai belügyminiszter közölte, hogy két nemzeti gárdistát meglőttek, most súlyos sérülésekkel kórházban fekszenek. Elmondása szerint a támadást szövetségi szinten fogják kivizsgálni, és azt első körben a rendfenntartó szervek elleni atrocitásként kezelik.

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025

A sebesültek Nyugat-Virginia nemzeti gárdájában szolgálnak. Kash Patel FBI-elnök szerint a gárdisták súlyos sérülésekkel vannak a kórházban.

A CNN három forrása szerint a támadó szándékosan célozta meg a gárdistákat. Egyiküket közvetlen közelről lőtte meg, majd, miután a másik gárdista egy buszmegálló mögött próbált el elbújni, rá is rálőtt. A BBC egy szemtanúra hivatkozva azt írja: a helyszínen először két lövést hallottak, majd hármat.

A helyszínen – amely a Fehér Házhoz tartozó irodák közvetlen közelében van – rendőrök, katonák és mentők jelentek meg – írja a BBC. A helyszínt lezárták, a washingtoni lakosokat arra kérik, hogy kerüljék el a környéket.

A lövöldözés gyanúsítottját a hatóságok néhány percen belül elfogták. A CNN egy forrása szerint nem működik együtt a hatóságokkal, és a lövöldözés idején nem volt nála személyi okmány.

Később a hatóságok a gyanúsítottat Rahmanullah Lakanwal néven azonosították. A CNN arról számolt be, hogy az Afganisztánból érkező illető 2024-ben menedékjogot kért, amelyet a Trump-kormány 2025 áprilisában meg is adott neki.

Később Kristi Noem belbiztonsági miniszter az X-en azt írta, hogy a gyanúsított „a Biden-kormányzat alatt, 2021. szeptember 8-án az Operation Allies Welcome keretében” érkezett. Ekkor engedélyezték sok kiszolgáltatott afgánnak, köztük az amerikaiakkal Afganisztánban évtizedekig együtt dolgozóknak, hogy biztonságban letelepedhessenek az Egyesült Államokban.

Az afgán bevándorlókkal kapcsolatos összes bevándorlási ügy feldolgozását „a biztonsági és átvilágítási protokollok további felülvizsgálatáig határozatlan ideig felfüggesztjük” – közölte az amerikai állampolgársági és bevándorlási hivatal „Hazánk és az amerikai nép védelme és biztonsága továbbra is elsődleges célunk és küldetésünk” – tették hozzá.

Donald Trump elnök felszólított, hogy vizsgáljanak felül minden egyes afgán bevándorlót, akik Joe Biden kormányzása alatt léptek be az országba. A Trump-kormány egy szövetségi fellebbviteli bírósághoz fordult, hogy sürgősen függessze fel azt a szövetségi bírói rendeletet, amely szerint a Nemzeti Gárdát ki kell vonni Washingtonból. A bíró a múlt héten jogellenesnek ítélte a gárda bevetését.

A lövöldözés után Donald Trump amerikai elnök is posztolt, a Truth Socialön azt írta: „Az állat, amelyik meglőtte a két nemzeti gárdistát – akik mindketten súlyosan megsebesültek, és most két külön kórházban vannak – szintén súlyosan megsebesült, de ezzel együtt is nagy árat fog fizetni. Isten áldja a nagyszerű nemzeti gárdát, valamint minden katonánkat és a rendfenntartókat.”

A lövöldözés után tartott sajtótájékoztatón J. D. Vance amerikai alelnök azt mondta, a támadó motivációja egyelőre ismeretlen. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter később arról beszélt, hogy Trump azt kérte tőle, hogy a támadás miatt további 500 nemzeti gárdistát küldjön a fővárosba.

Több amerikai lap szerint a lövöldözésben többen is megsérülhettek és a gárdistákkal együtt legalább három sérültet szállítottak kórházba. Donald Trump amerikai elnök a lövöldözés idején nem volt a Fehér Házban. Kash Patel FBI-vezér tájékoztatása szerint a rendőrség és a katonaság mellett az FBI egységei is a helyszínen vannak.

A washingtoni rendőrség vezetője Jeffrey Carrol szerint a támadó egy utcasarok mögül lépett elő, mielőtt tüzet nyitott a gárdistákra. A támadót egy, a lövéseket meghalló harmadik gárdista lőtte meg, majd később sikerült őt lefognia és a rendőrség segítségével előállítania. A támadót kórházba szállították, a rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy lett volna másik elkövető.

A támadó elfogásáról videó készült: