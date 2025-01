Két hét múlva ötmillió forintot bukhat, aki nem tartja be a határidőt

Eddig közel 21 ezer háztartás támogatásáról született döntés csak ebben a programban. De más kiírásokkal is bátorítják a családokat és vállalkozásokat arra, hogy minél többen termeljenek és tároljanak zöldenergiát. A most futó pályázataikban összesen 260 milliárd forintot fordítanak hasonló célokra – ismertette az államtitkár.

A sikeresen pályázók akár ötmillió forint támogatást is kaphatnak napelem és energiatároló beszerzésére és felszerelésére – mondta.

Czepek Gábor államtitkár a Facebook-videójában kiemelte: a január 15-ig elérhető lehetőséggel is abban segítik a magyar családokat, hogy minél kedvezőbb áron, minél tisztább forrásból juthassanak energiához.

Fontos határidő közeleg az Energiaügyi Minisztérium (EM) tájékoztatása szerint: már csak kevesebb mint két hétig nyújthatják be támogatási kérelmeiket, akik regisztráltak a Napenergia Plusz Programba.

