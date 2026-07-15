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Közérdekű NAV

Két NAV-vezetőt is menesztettek

mfor.hu

Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – értesült a hvg360.

Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatal bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató-helyettesére és a központi nyomozó főosztály főosztályvezetőjére vonatkozik.

A hvg360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj-üggyel: a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató-helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Az ügyben Hajdu Jánost, a TEK volt főigazgatóját gyanúsítottként hallgatták ki, amiről itt olvashatnak:

A NAV nem erősítette meg az MTI-nek, hogy a felmentések összefüggésben lennének az aranykonvoj-üggyel.

A hivatal közlése szerint a két felmentett vezető helyére még nem neveztek ki új személyeket, feladataikat a helyettesítési szabályok szerint látják el, a NAV munkája zavartalanul folytatódik. A NAV emlékeztetett arra, hogy az aranykonvoj-ügyben már lefolytattak egy gyors belső vizsgálatot, amely több szabálytalanságot tárt fel, ezért jelenleg egy teljeskörű belső vizsgálat zajlik az ügyben, függetlenül a felmentésektől.

 

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