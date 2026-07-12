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Két ősellenség csap össze az elődöntőben: Anglia és Argentina jutott tovább az éjjel

mfor.hu

Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság Miamiban rendezett negyeddöntőjében. Az argentin válogatott hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot.

Két meccset is játszottak az éjjel a futball világbajnokságon. A Norvégia-Anglia találkozón a norvégok szereztek vezetést a 36. percben, Andreas Schjelderup a bal szélről beadás helyett kapura lőtt, a labda pedig a bal kapufáról vágódott a hálóba. Anglia még a szünet előtti hosszabbításban egyenlített, Jude Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. 

A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. Az angol válogatott, amely az 1980-ban rendezett vb-selejtező óta először győzte le tétmérkőzésen Norvégiát.

A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva, hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó-világbajnokság Kansas Cityben rendezett negyeddöntőjében.

Lionel Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a vb-gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a nyolcszoros aranylabdás a tizedik átadásánál tart, amely után csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült beverekedniük magukat. 

Az argentin válogatott szerdán – közép-európai idő szerint – 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben.

(MTI)

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