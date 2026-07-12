Két ősellenség csap össze az elődöntőben: Anglia és Argentina jutott tovább az éjjel

Két meccset is játszottak az éjjel a futball világbajnokságon. A Norvégia-Anglia találkozón a norvégok szereztek vezetést a 36. percben, Andreas Schjelderup a bal szélről beadás helyett kapura lőtt, a labda pedig a bal kapufáról vágódott a hálóba. Anglia még a szünet előtti hosszabbításban egyenlített, Jude Bellingham lőtt a bal alsó sarokba.

A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. Az angol válogatott, amely az 1980-ban rendezett vb-selejtező óta először győzte le tétmérkőzésen Norvégiát.