Két szendvics 16 órás szolgálatra: cudarul bánnak a Budapestre rendelt mentősökkel

A felajánlási lehetőségeket a posztban vázolta a MOMSZ. E szerint természetbeni támogatást és pénzt is elfogadnak. Az első reakció egy facebookozózól egy kérdés volt. Miért kell már megint az adófizetőknek közvetlenül megoldaniuk egy problémát azok helyett, akiket azért fizetnek az adófizetők pénzéből, hogy az adófizetők adójából gondoskodjanak a mentősök megfelelő ellátásáról?

A MOMSZ egy képet is mellékeltek a napi adagról, amin zöldségek és zsömlék láthatók. Senki sem gondolhatja, hogy ez elegendő egy ilyen terheléssel járó munka végzéséhez – írták a posztban. Ezért a MOMSZ segítségkérő felhívással fordult a lakossághoz, hogy a Budapestre rendelt mentők napi egyszeri meleg élelmezését közösen megoldják.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!