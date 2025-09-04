Két településen is baj van az ivóvízzel

A szórványosan előforduló esetek között eddig 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés.
A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, ezek a szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain.
A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak.
A fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2-3 nap alatt elmúltak. A baktérium a víz forralásával elpusztul.
A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a hatóságok elrendelték a vízhálózat teljes körű fertőtlenítését, valamint biztosítják, hogy a gyermekintézmények folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtoskocsikkal szállítanak a helyszínre.
A hatóság és a vízszolgáltató a berhidai vízműrendszer valamennyi településének vízminőségét fokozottan ellenőrzi.
Az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható.
A vezetékes vizet Vilonyán és Papkeszin kizárólag forralás után fogyasszák – figyelmeztetett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
(MTI)