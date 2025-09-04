Két településen is baj van az ivóvízzel

A szórványosan előforduló esetek között eddig 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés.

A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, ezek a szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain.

A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak.

A fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2-3 nap alatt elmúltak. A baktérium a víz forralásával elpusztul.

Kapcsolódó cikk Fertőzött víz a kórházban: mi történik azzal, aki érintkezik vele? A WHO veszélyesként tartja számon a baktériumot.

A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a hatóságok elrendelték a vízhálózat teljes körű fertőtlenítését, valamint biztosítják, hogy a gyermekintézmények folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtoskocsikkal szállítanak a helyszínre.

A hatóság és a vízszolgáltató a berhidai vízműrendszer valamennyi településének vízminőségét fokozottan ellenőrzi.

Az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható.

A vezetékes vizet Vilonyán és Papkeszin kizárólag forralás után fogyasszák – figyelmeztetett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

(MTI)