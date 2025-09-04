Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Közérdekű

Két településen is baj van az ivóvízzel

mfor.hu

Vilonyán és Papkeszin a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – ezt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében – megelőző intézkedésként – rendelte el.

A szórványosan előforduló esetek között eddig 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés.

A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, ezek a szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain.

A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak.

A fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2-3 nap alatt elmúltak. A baktérium a víz forralásával elpusztul.

A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a hatóságok elrendelték a vízhálózat teljes körű fertőtlenítését, valamint biztosítják, hogy a gyermekintézmények folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtoskocsikkal szállítanak a helyszínre.

A hatóság és a vízszolgáltató a berhidai vízműrendszer valamennyi településének vízminőségét fokozottan ellenőrzi.

Az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható.

A vezetékes vizet Vilonyán és Papkeszin kizárólag forralás után fogyasszák – figyelmeztetett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem kell többé a kényelemért fizetni az autópálya matricák vételekor

Nem kell többé a kényelemért fizetni az autópálya-matricák vételekor

Megszűnt a kényelmi díj és átalakul a jutalékrendszer az autópálya-matricák értékesítésében.

A MÁV csak irigykedhet: mérföldkőhöz ért a cseh vasút

A MÁV csak irigykedhet: mérföldkőhöz ért a cseh vasút

Gyorsvonat még sosem ment ilyen gyorsan.

Országos szinten ezt is elmosta az eső

Országos szinten ezt is elmosta az eső

Szeptember 1-jén országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom, mert az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, a korlátozás azonban nyolc vármegyében érvényben marad – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vasárnap.

A Földhivatal a fővárosban megújítja szolgáltatásaot – ezért egy darabig zárva tart

Figyelem! Egy hétre leáll a budapesti földhivatal

A személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban augusztus 29. és szeptember 5. között – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken.

Hétfőtől erre figyeljenek a nyugdíjasok a most érkező 30 ezer forintos utalványnál

Hétfőtől erre figyeljenek a nyugdíjasok a most érkező 30 ezer forintos utalványnál

Szeptember 1-jétől elkezdi kézbesíteni a Magyar Posta a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek.

Katonai menetoszlopok, intenzív hanghatás – ijesztő dolgok készülődnek Magyarországon

Katonai menetoszlopok, intenzív hanghatás – ijesztő dolgok készülődnek Magyarországon

De valójában aggodalomra semmi ok, csak gyakorolnak.

Olcsóbban autópályázhatunk hétfőtől

Olcsóbban autópályázhatunk hétfőtől

Pedig a matricák ára nem csökken.

850 ezren szerepelnek a bankok feketelistáján

850 ezren szerepelnek a bankok feketelistáján

Csaknem 700 ezer lakossági és 150 ezer vállalati hitelszerződés található a bankok feketelistáján. A lakossági nyilvántartás egyre rövidebb, de lehetnek még gondok a nem fizetésekkel. 

Kivételekkel emelkednek a közjegyzői díjak, már hétfőtől

Kivételekkel emelkednek a közjegyzői díjak, már hétfőtől

Hozzányúlt a kormány a közjegyzői díjakhoz. A csütörtök este megjelent rendelet szeptember 1-jén lép hatályba.

Munka nélkül nincs költözés – de bárkit kitilthat a Pest közeli település

Munka nélkül nincs költözés – de bárkit kitilthat a Pest közeli település

Kihasználja Pilis az önazonossági törvény adta lehetőséget, kemény korlátozásokat vezet be az önkormányzat.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168