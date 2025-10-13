Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Közérdekű Önkormányzatok Választás Orbán Viktor

Két választást is rendeztek tegnap Magyarországon – itt vannak az eredmények

mfor.hu

Kiskunfélegyházán újraválasztották polgármesternek a lemondott, a saját frakciója által is kritizált Csányi Józsefet.

Csányi József független jelölt nyerte a polgármester-választást a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunfélegyházán – közölte a helyi Választási Iroda megbízott vezetője vasárnap este.

Vargáné Rácz Judit elmondta: a tavalyi választáson is győztes Csányi József 3885, míg a másik két, szintén független jelölt Kása Norbert 2192, Szabó Bálint Gábor pedig 353 érvényes szavazatot kapott. Kollár László, a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület és a Jobbik Magyarországért Mozgalom közös jelöltje 996 voksot szerzett.

Csányi József független jelölt a szavazatok több mint 52 százalékát szerezte meg. A Bács-Kiskun vármegyei város 23386 választópolgárának mintegy 32 százaléka ment el szavazni.

A kiskunfélegyházi polgármester-választás jelentőségéről korábban ebben a cikkben írtunk.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert az egy évvel korábban megválasztott polgármester, Csányi József (Nemzeti Fórum) július 9-én váratlanul lemondott tisztségéről, majd néhány héttel később bejelentette, hogy újra megméretteti magát, de ezúttal független jelöltként.

Kiskfunfélegyháza maradt Fideszes bástya, de kisebb volt a győzelem aránya, mint a korábbi
Kiskfunfélegyháza maradt Fideszes bástya, de kisebb volt a győzelem aránya, mint a korábbi
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Kecsup összefoglalója szerint Csányi lemondása után saját frakciója, a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum éles támadást indított ellene, súlyos vádakkal illette a régi-új polgármestert. Csányi József sem maradt adós a válasszal: előállt saját verziójával, és nem kímélte sem volt alpolgármestereit, kabinetfőnökét, sem a város jegyzőjét – utóbbi időközben le is mondott. A konfliktus odáig fajult, hogy az ellenzék a képviselő-testület feloszlatását kezdeményezte, ám a többséget adó Nemzeti Fórum képviselői ezt elvetették, majd Lezsák Sándor felszólítása után ismét Csányi József mögé sorakoztak fel.

Magyarföld is választott

Tegnap rendeztek még egy polgármester-választást Magyarországon, egészen pontosan a Zala vármegyei Magyarföld községben. Az MTI beszámolója szerint Farkas Gábor független jelölt nyerte a voksolást, aki szeptember 7-én már győzött egyszer, az akkori eredményt azonban tömeges betelepülés miatt érvénytelennek nyilvánította a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság. Ennek oka az volt, hogy rövid idő alatt 48-ról 66-ra emelkedett a helyben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma.

Horváth Attila, a csesztregi közös hivatalhoz tartozó önkormányzat jegyzője elmondta: a három független jelölt közül Farkas Gábor 26, György Ramóna 12, Szabó Erzsébet pedig három voksot kapott. A választási névjegyzékben 66-an szerepeltek, közülük 40-en vettek részt és szavaztak érvényesen az újbóli választáson.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új pláza nyílik a jövő héten Budapesten

Új pláza nyílik a jövő héten Budapesten

A Zenit Corso Zuglóban, a Bosnyák tér mögött nyitja meg kapuit október 16-án.

Meghalt Mezey György

Meghalt Mezey György

84 éves volt.

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről szóló javaslatot

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről szóló javaslatot

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot – jelentette be Jámbor András egy videóban.

Ők követik Karikó Katalint

Ők követik Karikó Katalint

Hárman kapják idén az orvosi Nobel-díjat.

Az MNB-pénzek nyomában: egy míkonoszi villa is Matolcsy Ádámhoz köthető

Az MNB-pénzek nyomában: egy míkonoszi villa is Matolcsy Ádámhoz köthető

A Telex által megismert dokumentumok bebizonyították, hogy a Míkonoszon lévő Villa Nicole luxusvilla Matolcsy Ádámhoz köthető.

60 éves férfi lövöldözött Sydneyben

60 éves férfi lövöldözött Sydneyben

A férfi húsz embert sebesített meg, egyet súlyosan.

Még mindig több százan várnak mentésre a Mount Everesten

Még mindig több százan várnak mentésre a Mount Everesten

Több mint 200 túrázó várja, hogy lehozzák a Mount Everest tibeti lejtőiről.

Vagyonelkobzásokra készül az Orbán-kormány?

Vagyonelkobzásokra készül az Orbán-kormány?

Bűncselekmény hiányában is dönthetnének az ebül szerzett vagyonok visszaszerzéséről, elkobzásáról.

Nem áll le az osztogatás: újabb 50 milliárdot ígér a kormány

Nem áll le az osztogatás: újabb 50 milliárdot ígér a kormány

A három százalékos hitel mellé jön újabb lehetőség.

Félmilliós bírság is jöhet a nyugdíjhoz szükséges papírok miatt

Félmilliós bírság is jöhet a nyugdíjhoz szükséges papírok miatt

Meg kell őrizni a papírokat!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168