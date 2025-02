Kezdődik a lomtalanítás, de még minden a régi

Márciustól kísérleti jelleggel gyűjtőpontokkal segítik a lomtalanítást. A veszélyes hulladékot továbbra is tilos kitenni lomtalanításkor – hangsúlyozzák. A belvárosban pénteken, a várban pedig szombat este hat órától lehet kihelyezni a lomokat, amelyeket másnap hajnalban a MOHU Budapest elszállít.

