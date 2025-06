Ki fog vásárolni? Szélsőséges esetben bezombulás várható?

A kedvezőtlenebb jövőre utal ugyanakkor az ENSZ napokban kiadott elemzése. A munkahelyek 40 százalékát érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, amely a gazdaságok átalakításával lehetőségeket teremthet, de a növekvő egyenlőtlenség kockázatát is magában rejti – közölte az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD). A jelentés készítői hozzátették, hogy miközben a mesterséges intelligencia termelékenységnövekedést kínál, ez aggodalmakat vet fel az automatizálás és a munkahelyek megszűnése miatt. A fejlett gazdaságok és az ott dolgozó munkaerő ezért kedvezőbb helyzetben van a feltörekvő és alacsony jövedelmű gazdaságokhoz képest abban, hogy jól használhassa ki a mesterséges intelligencia nyújtotta gazdasági előnyöket.

Magyarországra is jönnek és elveszik a munkánkat – a gépek? ENSZ-jelentés készült a mesterséges intelligencia várható hatásairól.

Előbbire példa a Randstad hr-szolgáltató cég korábbi felmérése, miszerint érthető, hogy az emberek a mesterséges intelligenciát a munkahelyek biztonságát fenyegető potenciális veszélynek tekintik. A Világgazdasági Fórum 2023-as, a munkahelyek jövőjéről szóló jelentése szerint a megkérdezett vállalatok többsége úgy nyilatkozott, hogy munkaerő-stratégiájuk részeként tervezik a folyamatok automatizálásának felgyorsítását. Ugyanakkor azt is fontolgatják, hogy sok munkavállalójukat a leépülő munkakörökből olyan szerepekbe helyezik át, melyek egyre nagyobb teret nyernek. A randstados kutatásból kiderült az is, hogy a megkérdezettek egyharmada már használja a mesterséges intelligenciát a munkahelyén. A szűk többség – a válaszadók 53 százaléka – úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb hatással lesz az iparágára és a munkájára. 59 százalékuk a saját bevallása szerint rendelkezik a megfelelő készségekkel a legújabb technológia hasznosításához és csak 17 százalékuk nem.

Természetesen a fentiek – ahogy szó volt róla – szélsőséges jövőt vázolnak fel. Ennél azonban van derűlátóbb előrejelzés, de akad olyan is, amely jelentős leépítéseket vetít előre.

További kevésbé harsány jele a változásnak, hogy eltűnnek a korábbi álláshirdetések, miután az MI-modelleket nem a munkaerőpiacról veszik fel. Ha lehet, még ennél is riasztóbb azonban, amit Sekoul Krastev viselkedéskutató, a The Decison Lab tanácsadó cég igazgatója mond. A szakértő úgy látja, hogy amikor a mesterséges intelligencia átveszi valaki helyét, az illető úgy érzi, hogy lényegében halálra ítélték. Társadalmi szempontból meghalt. Zombivá vált.

Az Egyesült Államokban javában folyik a fehér galléros munkafeladatok átadása a mesterséges intelligenciának. Nem csupán beosztottak kerülnek lapátra, hanem már középvezetők is.

