Kiderült: ezzel árasztja el az ügyészséget az MNB-ügy

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész az Indexnek adott interjút. Véleménye szerint a vádhatósági és jogalkalmazói tevékenységnek nincs kapcsolódása a politikai szférához, megválasztását pedig kizárólag szakmai mérföldkőnek tekinti.

Az interjú egyik központi témája a Magyar Nemzeti Bankot érintő, közel egy éve tartó nyomozás volt. Bár az eljárás során eddig még nem történt gyanúsítotti kihallgatás, a legfőbb ügyész szerint ez az időtáv az ügy komplexitása miatt indokolható. Kiemelte, hogy a hatóságok hatalmas mennyiségű, összesen 182 gigabájt adatot foglaltak le, amely nem multimédiás tartalmakból, hanem nagyjából 85 ezer szöveges dokumentumból áll.

Nagy Gábor Bálint kifejtette, hogy a nyomozás során bonyolult céghálókat és pénzmozgásokat kell feltérképezniük, és csak az adatok tüzetes elemzése után dőlhet el, megállapítható-e bűncselekmény, illetve konkrét személyekhez köthető-e megalapozott gyanú. Ezzel párhuzamosan kitért a Szőlő utcai ügyre is: itt már tizenegy gyanúsítottnál tart az eljárás, és bár maradtak még tisztázatlan részletek, az ügyészség várakozásai szerint tavasz végére vagy nyár elejére lezárulhat a nyomozati szakasz.