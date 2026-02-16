2p

Közérdekű MNB-cikkek Varga és Matolcsy "háborúja"

Kiderült: ezzel árasztja el az ügyészséget az MNB-ügy

Gyanúsítotti kihallgatás ugyanakkor még mindig nem volt, egy év távlatából.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész az Indexnek adott interjút. Véleménye szerint a vádhatósági és jogalkalmazói tevékenységnek nincs kapcsolódása a politikai szférához, megválasztását pedig kizárólag szakmai mérföldkőnek tekinti.

Az interjú egyik központi témája a Magyar Nemzeti Bankot érintő, közel egy éve tartó nyomozás volt. Bár az eljárás során eddig még nem történt gyanúsítotti kihallgatás, a legfőbb ügyész szerint ez az időtáv az ügy komplexitása miatt indokolható. Kiemelte, hogy a hatóságok hatalmas mennyiségű, összesen 182 gigabájt adatot foglaltak le, amely nem multimédiás tartalmakból, hanem nagyjából 85 ezer szöveges dokumentumból áll. 

Nagy Gábor Bálint kifejtette, hogy a nyomozás során bonyolult céghálókat és pénzmozgásokat kell feltérképezniük, és csak az adatok tüzetes elemzése után dőlhet el, megállapítható-e bűncselekmény, illetve konkrét személyekhez köthető-e megalapozott gyanú. Ezzel párhuzamosan kitért a Szőlő utcai ügyre is: itt már tizenegy gyanúsítottnál tart az eljárás, és bár maradtak még tisztázatlan részletek, az ügyészség várakozásai szerint tavasz végére vagy nyár elejére lezárulhat a nyomozati szakasz.

Ezt ne felejtse el: lehet, hogy önnek is hívnia kell a vízórást

Sok budapesti vízóráját kell cserélni.

Nagy felújításra készül a MÁV a fővárosban

A napokban megjelentek a szükséges közbeszerzési felhívások, 2026 nyarán felújítják a vasútvonalat a Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között.

Ásványvizeket hívtak vissza: ha ön is vett ilyet, ne igya meg!

Nem volt minden rendben a vizekkel.

Hiába jött a 13. és 14. havi nyugdíj, egyre szegényebbek az idősek

Szépen hangzik, hogy megőrzi az értékét a nyugdíj, és jön a 13. és 14. havi juttatás, de a valóságban mégis egyre szegényebbek a magyar nyugdíjasok. Jegyzet.

Veszély- és válsághelyzetben választhatunk április 12-én

Felkerült a kormány honlapjára az a rendelettervezetet, amely szerint az Orbán-kormány a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzetet újra meghosszabbítaná, ezúttal 2026. szeptember 7-ig. 

Hatósági jegyzőkönyveket hozott nyilvánosságra a Telex a Samsung gödi gyárával kapcsolatban

A Samsung gödi gyárában történt munkahelyvédelmi hiányosságokról a Telex közölt egy hosszú, tényfeltáró cikket. Szijjártó Péter és a vállalat is tagadja, hogy igazak lennének a lap állításai, amely azonban most nyilvánosságra hozta a Pest Megyei Kormányhivatal határozatait a kérdéses időszakból.

Merénylet Kanadában, kilenc ember és a támadó halt meg a lövöldözésben

Tíz ember halt meg — köztük az elkövető is — miután egy nő kedden lövöldözni kezdett egy nyugat-kanadai középiskolában, majd magával is végzett — közölte a rendőrség.

Szentségelni fog, ha meglátja, hogyan alakul a benzin ára

Tovább emelkedett a benzin ára.

Hatalmas razziára készül az adóhatóság a hétvégén

A virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére.

Véget ér a pazarlás a divatiparban? Lépéseket tesz az EU

Elfogadtak egy fontos intézkedési tervet.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

