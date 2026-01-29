2p
Kiderült, hogy ha Orbán Viktor visszalépne, kit látnának a helyén szívesen a fideszes szavazók

mfor.hu

A kormánypárti szavazók körében Szijjártó Péter a legnépszerűbb Orbán Viktor lehetséges utódjaként, miközben Lázár János támogatottsága jóval alacsonyabb – derül ki a Publicus Intézet friss, a Népszava számára készült kutatásából.

A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint, ha Orbán Viktor utódlása komolyan napirendre kerülne, a Fidesz-szavazók 39 százaléka Szijjártó Pétert tartaná a legalkalmasabb miniszterelnök-jelöltnek – írja a Népszava a megbízásából készült közvélemény-kutatás alapján.

A Publicus felmérte, hogy a fideszes szavazók kit tudnának elképzelni leginkább Orbán Viktor helyén
Fotó: Publicus.hu

Lázár János mindössze 12 százalékkal követi őt, miközben a kormányfő korábban több alkalommal is említette mindkettőjüket lehetséges utódként. A harmadik helyen 8 százalékkal Áder János található. Varga Mihály 7, míg Varga Judit mindössze 4 százalékos támogatottságot kapott.

A kutatás alapján figyelemre méltó, hogy Lázár még a kormánypárti táboron belül is gyengén szerepel, annak ellenére, hogy Orbán Viktor az utóbbi időszakban látványosan támogatta őt – számol be a kutatásról a 24.hu.

Nem oszt, nem szoroz, hogy Orbán visszalép-e?

A teljes népesség körében Lázár helyzete még kedvezőtlenebb: itt csak a negyedik helyen áll az alkalmassági rangsorban, Szijjártó mögött Varga Mihály és a „valaki más” válaszlehetőség is megelőzi.

A kutatás szerint Orbán Viktor esetleges visszalépése nem rengetné meg érdemben a politikai erőviszonyokat: a Fidesz-szavazók több mint 90 százaléka akkor is a pártra szavazna, ha nem ő lenne a miniszterelnök-jelölt. Ugyanakkor a teljes népesség 55 százaléka úgy véli, Orbán már elfáradt, és nem alkalmas az ország vezetésére – ezt a kormánypárti szavazók mindössze 4 százaléka osztja.

A Publicus azt írja, hogy mindent összevetve Orbán Viktor távozása sem rendezné át érdemben az erőviszonyokat: a Fidesz kb. 3 százalékot veszítene és 4 százalékot nyerne.

