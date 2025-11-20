Kiderült, hogyan és meddig lehet szavazni a Tisza jelöltjeire

Elindult az előregisztráció azok számára, akik szeretnének részt venni a Tisza jelöltállítási folyamatában. Ezt a nemzethangja.hu oldalon lehet megtenni – jelentette be Magyar Péter, a párt elnöke.

A 309 jelölt-jelölt közül kell kiválasztani, hogy kik legyenek az adott választókerületek képviselőjelöltjei a jövő áprilisi országgyűlési választáson. A listát ebben a cikkben tudja böngészni:

Kapcsolódó cikk Magyar Pétert is térképre tettük – itt nézheti meg a Tisza Párt jelöltjeit! Térképünkön választókerületekre bontva nézelődhet.

A szavazás első fordulója november 23-án, reggel 6 órakor indul, és november 24-e 19 óráig tart. Ebben a fázisban csak azok adhatják le a voksukat, és választhatnak ki a 3 jelölt közül kettőt, akik július 15-e előtt már Tisza Sziget tagok voltak, vagy önkéntes szerződéssel rendelkeznek a párttal.

A második kör november 25-én délben kezdődik, és november 27-e 19 óráig tart. Itt már bárki szavazhat, aki az adott választókerületben lakcímmel rendelkezik – jelentette be Facebook videóban Magyar Péter.