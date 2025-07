Kiderült, hol a legveszélyesebb közlekedni Magyarországon

A balesetek 4,5 százaléka autópályán, autóúton, 37 százaléka főútvonalon következett be, előbbi aránya Fejér vármegyében volt a legnagyobb (16 százalék). Az összes baleset 68 százaléka lakott területen történt.

Az összes baleset 71 százalékát személygépkocsival okozták, a kerékpár és a motorkerékpár részesedése 6,7, illetve 2,3 százalék volt, a kerékpárral okozott balesetek aránya Békés vármegyében volt a legnagyobb (17 százalék). A balesetek túlnyomó része, 94 százaléka a járművezetők hibájából következett be, jellemzően az elsőbbség meg nem adása (az összes baleset 35 százaléka) és a sebesség nem megfelelő megválasztása (28 százalék) miatt. A gyalogosok figyelmetlensége a balesetek 4,6 százalékát okozta – tették hozzá.

A vármegyék közt is nagyok a különbségek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette a „Fókuszban a vármegyék” című tanulmányának legújabb kiadását, amelyben ismét bemutatja Magyarország tizenkilenc vármegyéjének helyzetét. A magyarországi bérszakadékot korábbi cikkünkben már bemutattuk, a KSH kiadványa azonban számos területet is körbejárt, köztük a közlekedésbiztonságot is, részletes baleseti statisztikát közölve .

