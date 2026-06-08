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Közérdekű Politikai kommunikáció

Kiderült, ki lesz Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára utódja a Demokratikus Koalíció élén

mfor.hu

Lezárult a Demokratikus Koalíció (DK) vezetőváltása: a párt tagsága Varju Lászlót választotta elnökké, miután Dobrev Klára és a teljes elnökség a választás éjszakáján lemondott tisztségéről.

A DK korábbi alelnöke és volt országgyűlési képviselője a tisztújítás eredményeként veszi át a párt irányítását. Ahogy arra a párt felhívta a figyelmet, az elnökválasztásra azért került sor, mert a választás éjszakáján Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció teljes elnöksége lemondott tisztségéről.

A DK megalakulása óta szabály, hogy a párt elnökét nem kongresszusi küldöttek szűk köre, hanem a teljes párttagság választja online pártszavazáson. Az új elnököt megválasztó pártszavazást 2026. június 3-a és 7-e között rendeztük. A választás, illetve az azt megelőző jelölés szabályai nem változtak, minden az Alapszabálynak megfelelően, a korábbi tisztújítások rendje szerint zajlott. Az online pártelnökválasztáson valamennyi szavazati joggal rendelkező párttag részt vehetett

– olvasható a közleményükben.

A posztért két jelölt versengett, ám Bakk István a szavazás ideje alatt visszalépett a jelöltségtől. Így Varju László maradt az egyetlen aspiráns az elnöki posztra. A párt alelnökeiről és az elnökség tagjairól a Demokratikus Koalíció kongresszusa dönt majd június 13-án. A DK szerint a párt előtt komoly kihívásokkal teli időszak áll, de a tagság egyértelművé tette, folytatni kívánja a politikai munkát.

„A párt közössége ugyanakkor világossá tette, hogy folytatni kívánja munkáját, és továbbra is képviselni kívánja az európai, baloldali értékeket valló választókat Magyarországon” 

– zárták a közleményüket.

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