Kiderült, mennyi lesz a sör augusztus 20-án

Augusztus 20-án, a budapesti Szent István-napi mulatságon idén is 380 forintba kerül majd a sör – írja a 444.hu.

Ahogy arra a portál felhívja a figyelmet, nem mindenhol kerül majd ennyibe a sör, csak a rendezvény hivatalos partnereinél, a Szent István Nap logóval ellátott standokat kell majd keresni.

Egy palack ásványvíz 250, egy kóla 420, egy bécsi perec 356 forintba kerül majd. Ezek az árak a palackos és dobozos termékek esetében már tartalmazzák a visszaváltási díjat is.

Ha már közeledik az új kenyér ünnepe, laptársunk, szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár annak járt utána, hogy mennyiért adják a hipermarketek a kenyeret. A friss Árkosár-felmérést itt találja.