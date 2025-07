Kiderült, mennyit kapnak az ügyeletért a háziorvosok és a gyerekorvosok

Korábban a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke, Álmos Péter nyílt levélben kérte az államfőt, hogy ne írja alá a törvényt, amely szerint a háziorvosok, házi gyermekorvosok szerződés nélkül is kötelesek részt venni az ügyeleti ellátásban. Jelezte, hogy a Kúria februári határozatában megállapította, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatók (háziorvosok, házi gyermekorvosok) 2023. január 1-jétől hatályos rendelkezések szerinti ügyeleti szolgálatban való kötelezettsége nem látható el csak az annak tartalmát ténylegesen kitöltő, a vonatkozó jogszabályok által előírt szerződések megkötése révén. Miután Sulyok Tamás mégis alárta a törvényt, Keczéry Attila zuglói háziorvos, a MOK titkára kezdeményezésére többen jelezték, Alkotmánybírósághoz fordulnak.

Pintér Sándor döntött a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet díjazásáról is. A jövőben egy orvos hétköznap óránként 7000, hétvégén 9000, munkaszüneti napon 13 500 forintot kap. A szakorvos és gyermekorvos hétköznap 9000, hétvégén 11 000, munkaszüneti napon 16 500 forintért ügyel.

Miután Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta a „Magyarország versenyképességének javítása érdekében” című salátatörvényt, a rendelet a gyakorlati tapasztalatokra, illetve az Országgyűlés döntésére hivatkozva módosítja is az alapellátási ügyelet szabályait, egyértelművé teszi az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a háziorvos alapvető feladatait.

