Kiderült, milyen műkincseket hagyott hátra az Orbán-kormány

Kiderült, milyen műkincseket hagyott hátra az Orbán-kormány

97 műkincs a Karmelitában, 8 Rogán Antal minisztériumában.

Magyar Péter miniszterelnök hétfő este mutatta meg az előző kormány luxusingatlanjait. Az Orbán-kormány által hátrahagyott Karmelita kolostorból közvetített élő idegenvezetés során több festmény is feltűnt a falakon. A 444 megszerezte azt a listát, ami csak a Magyar Nemzeti Galériából átvitt alkotásokat tartalmazza. Ebből 97 darab van a Karmelitában, 8 darab pedig Rogán Antal minisztériumában.

Igazán jó nevű festők remek darabjai kerültek a falakra – jegyzi meg a 444 cikke. Az egyik ilyen Szinyei-Merse Pál A Balaton a fonyódi partról című olaj vászon festménye 1916-1917-ből, a Nemzeti Galéria tulajdona. A szobor Búza Barna „Szent István király” szobra.

Az említett kép és szobor
Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

Egy másik Szinyei-Merse Pál kép, szintén a Galériából, a Gesztenyefa. Paál László festménye, az Erdő belseje (Őszi hangulat), 40-50 millió forint lehet az értéke.

A teljes listát a 444 oldalán találja. 

