Kiderült, milyen pénzből utaznak a Fidesz-közeli influenszerek Orbán Viktorral

Orbán Viktor több miniszterével vasárnap Isztambulba utazott, ahol a magyar-török közös konzultációs mechanizmus részeként Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is tárgyal majd. Az egyeztetést megelőzően a Török Áramlattal kapcsolatban olvashattunk baljós híreket, majd néhány órával később a Mol jelentette be, hogy egy török céggel közösen olaj- és gázlelőhelyek után kutat a Dunántúlon. Erről bővebben itt olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Gáz- és olajkincsen ül a Dunántúl? A Mol és a törökök most kiderítik Ez már Isztambul eredménye lehet.

Az Orbán-delegációt külföldi útjára ismét elkísérték megafonos influenszerek, akik folyamatosan készítik a közösségi médiás tartalmakat (az például Deák Dániel videójából derült ki, hogy a kormánytagok Erdogan meghívására érkeztek Törökországba) – írja a 24.hu.

A Telex megkérdezte a Kormányzati Tájékoztatási Központot (KTK) arról, hogy a megafonos Bohár Dániel milyen minőségben kísérte el a miniszterelnököt, ki fizette az ő utazását, illetve kap-e pénzt a munkájáért a kormánytól. A KTK válasza szerint a miniszterelnököt fontosabb külföldi útjaira rendszeresen elkísérik újságírók, digitális tartalomkészítők, ami szerintük nemzetközi szinten bevett gyakorlat.

A sajtókíséret tagjai az utazásukhoz kapcsolódó költségeket maguk fizetik. Bohár Dániel esetében most is munkáltatója, a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. volt a költségviselő

– írta a KTK hozzátéve, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a sajtókíséret tagjaival nem köt szerződést. „Amennyiben arra kíváncsiak, hogy Bohár Dániel milyen munkát végzett az isztambuli tárgyalások során, javasoljuk, hogy kövessék tudósításait a nap folyamán” – fogalmaztak.