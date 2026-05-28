Közérdekű Balásy Gyula

Kifizeti a kormány a Balásy Gyula vezette Lounge Event Kft. alvállalkozóit

A Lounge Event Kft. nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munka után. Most ígéretet kaptak arra, hogy a kormány rendezni fogja a BL-döntő szervezésével kapcsolatban teljesített feladatok ellenértékét.

Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő megrendezés; Magyarország kormánya biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban – olvasható a kormány Facebook-oldalán csütörtök délután közzétett bejegyzésben.

Hangsúlyozzák: a kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat.

A közlemény szerint ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.

Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopolhelyzetbe került Lounge Event Kft. számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után.

