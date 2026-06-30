Kifogásolhatja a Velencei Bizottság Sulyok Tamás eltávolítását? Erről kérdeztük a Tisza-frakciót

Szerda estig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon és várhatóan holnap estefelé, holnapután lesz valamilyen enyhülés – kezdte a sajtótájékoztatót a hőhullámmal kapcsolatos aktualitásokról szólva Bujdosó Andrea frakcióvezető.

Bujdosó Andrea óvatos vízhasználatot kért a lakosságtól

Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

Mint mondta, a lakosságot vízkorlátozásra kérték, és ő is olyan választókerületből jön (Pest vármegye, 03. számú egyéni választókerület, ami fővárosi agglomerációs településeket foglal magába), ahol vannak problémák, több helyen nem volt ivóvíz.

„Kértük, hogy a lakosság mellőzze a nem feltétlenül szükséges vízhasználatot, ami a keddi napon is ugyanolyan fontos. A vízfogyasztás van, ahol 50, van, ahol 100 százalékkal megnőtt a szokásoshoz képest. A vízi közművek állapotával kapcsolatban is van teendőnk”

– folytatta Bujdosó Andrea.

Majd külön megköszönte a mentősök, tűzoltók, szociális munkások, valamint az egészségügyi, közszolgálati dolgozók és a honvédség munkáját.

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Ez történt a parlamentben

„52 napja alakult meg a parlament, az érdemi munkát bő egy hónapja kezdte meg a frakció. 11 ülésnap volt azóta a parlamentben több mint 75 órán keresztül, és ebben a most hétfői ülés nincs is benne. 141 képviselőből több mint 100 képviselő részt vett már a parlamenti vitában, szeretnénk, hogy minden képviselőnek legyen olyan témája, amiben felszólal és képviseli a választókat” – folytatta Bujdosó Andrea.

A frakcióvezető hozzátette, hogy mindenki újonnan került be a Tiszából a parlamentbe, így számukra nem volt ismert minden területe ennek a munkának. „De egy meredek tanulási görbén keresztül ma már mindenki ismeri a parlamenti munka kihívásait és szépségét.”

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Ebben az időszakban több mint 40 témát tárgyalt az Országgyűlés. Bujdosó Andrea elmondta, hogy a frakció egész nyáron dolgozni fog, csak minimális pihenés várható. Külön kiemelte az európai uniós források hazahozatalával kapcsolatos törvénykezést.

Ma várható a zárószavazás a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésével, illetve a helyi önkormányzatokról szóló törvénnyel kapcsolatban. A strukturális változtatásokat az Alaptörvény-módosítás tartalmazhatja majd.

Emellett három új törvénytervezet vitája is várható. Az egyik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát célozza.

„Az ügynökakták megnyitásával pont 36 évet késtünk. Ez a rendszerváltozás idején nem történt meg” – vette át a szót Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes.

Ennek érdekében módosítják az Állambiztonsági Levéltárra vonatkozó törvényeket. „Reméljük, hogy az 1990 előtti iratok titokgazdái ezeknek a dokumentumoknak a nagy részét, remélhetőleg az összeset átadják majd a levéltárnak, amiket utána kutatni lehet” – tette hozzá.

Majd úgy fogalmazott, hogy „a politikai akarat arra fogja motiválni a titkok gazdáit, hogy a minősítéseket oldják fel”.

Egy bizottságot is létrehoznak, amelyben civilek és titkosszolgálati szakértők is benne lesznek. Ha a titokgazda mégsem szeretné feloldani az adott dokumentum minősítését, lesz egy egyeztetés közte és a bizottság között, de nem ez a szerv fog dönteni végül az iratok sorsáról. „Viszont a civil kontroll egyértelmű lesz” – fogalmazott Melléthei-Barna Márton, aki ennyi idő távlatából inkább szimbolikus lépésnek véli az ügynökakták feloldását.

Forsthoffer Ágnes megvonta a szót Magyar Pétertől

„Tiszteletben kell tartani Forsthoffer Ágnes döntését (amivel a hétfői ülésnapon a tárgytól való eltérésre hivatkozva megvonta a szót Magyar Péter miniszterelnöktől), minden házelnöknek szabadsága van az ülés levezetésben. Ezt a kérdést részletesen majd a csütörtöki házbizottsági ülésen tisztázzák” – reagált újságírói kérdésre a hétfői ülésnap egyik legérdekesebb jelenetére Bujdosó Andrea.

„A személyes jogi véleményem szerint egy házelnöknek nincs lehetősége arra, hogy a tárgytól való eltérés miatt megvonja a szót a miniszterelnöktől. Magyar Péternek ebben a kérdésben igaza volt, még ha nem is szeretnék korlátozni a házelnök szabadságát” – egészítette ki Melléthei-Barna Márton.

Jön a Velencei Bizottság

A Tisza frakcióvezető-helyettese az Mfor kérdésére megerősítette, hogy Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja csütörtökön, méghozzá Magyar Péter meghívására.

Melléthei-Barna Márton szerint reális, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak

Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

„Nem számítok arra, hogy a Velencei Bizottság a köztársasági elnök eltávolítását célzó törvénykezést kifogásolná. Igen, reális esélyt látok arra, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak”

– tette hozzá. „A jelenlegi köztársasági elnök mandátuma megszüntetésének így kell lennie és így is fog történni.”

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Majd az önkormányzatisággal kapcsolatos kérdésünkre Bujdosó Andrea hozzátette, hogy az önkormányzati szövetségekkel együtt, minisztériumi szinten szeretnék átgondolni a magyar önkormányzatok jövőjét.

„Elkezdődtek a minisztériumi szinten a tárgyalások, az önkormányzatoktól a korábbi ciklusokban rengeteg hatáskört és forrásokat is elvontak. Az egész rendszer átgondolása egy hosszabb folyamat, ami most indul” – tette hozzá a Tisza frakcióvezetője. Majd megemlítette, hogy a jelenlegi rendszert, az elvonásokat ő is sokszor kritizálta már.