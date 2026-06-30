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Közérdekű Bujdosó Andrea Magyar Péter Melléthei-Barna Márton parlament Tisza Párt

Kifogásolhatja a Velencei Bizottság Sulyok Tamás eltávolítását? Erről kérdeztük a Tisza-frakciót

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Kedd reggel, a parlament 9 órakor kezdődő rendkívüli ülése előtt Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője és Melléthei-Barna Márton, a kormánypárt frakcióvezető-helyettese tartottak sajtótájékoztatót.

Szerda estig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon és várhatóan holnap estefelé, holnapután lesz valamilyen enyhülés – kezdte a sajtótájékoztatót a hőhullámmal kapcsolatos aktualitásokról szólva Bujdosó Andrea frakcióvezető.

Bujdosó Andrea óvatos vízhasználatot kért a lakosságtól
Bujdosó Andrea óvatos vízhasználatot kért a lakosságtól
Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

Mint mondta, a lakosságot vízkorlátozásra kérték, és ő is olyan választókerületből jön (Pest vármegye, 03. számú egyéni választókerület, ami fővárosi agglomerációs településeket foglal magába), ahol vannak problémák, több helyen nem volt ivóvíz.

„Kértük, hogy a lakosság mellőzze a nem feltétlenül szükséges vízhasználatot, ami a keddi napon is ugyanolyan fontos. A vízfogyasztás van, ahol 50, van, ahol 100 százalékkal megnőtt a szokásoshoz képest. A vízi közművek állapotával kapcsolatban is van teendőnk”

– folytatta Bujdosó Andrea.

Majd külön megköszönte a mentősök, tűzoltók, szociális munkások, valamint az egészségügyi, közszolgálati dolgozók és a honvédség munkáját.

Ez történt a parlamentben

„52 napja alakult meg a parlament, az érdemi munkát bő egy hónapja kezdte meg a frakció. 11 ülésnap volt azóta a parlamentben több mint 75 órán keresztül, és ebben a most hétfői ülés nincs is benne. 141 képviselőből több mint 100 képviselő részt vett már a parlamenti vitában, szeretnénk, hogy minden képviselőnek legyen olyan témája, amiben felszólal és képviseli a választókat” – folytatta Bujdosó Andrea.

A frakcióvezető hozzátette, hogy mindenki újonnan került be a Tiszából a parlamentbe, így számukra nem volt ismert minden területe ennek a munkának. „De egy meredek tanulási görbén keresztül ma már mindenki ismeri a parlamenti munka kihívásait és szépségét.”

Ebben az időszakban több mint 40 témát tárgyalt az Országgyűlés. Bujdosó Andrea elmondta, hogy a frakció egész nyáron dolgozni fog, csak minimális pihenés várható. Külön kiemelte az európai uniós források hazahozatalával kapcsolatos törvénykezést.

Ma várható a zárószavazás a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésével, illetve a helyi önkormányzatokról szóló törvénnyel kapcsolatban. A strukturális változtatásokat az Alaptörvény-módosítás tartalmazhatja majd.

Emellett három új törvénytervezet vitája is várható. Az egyik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát célozza.

„Az ügynökakták megnyitásával pont 36 évet késtünk. Ez a rendszerváltozás idején nem történt meg” – vette át a szót Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes.

Ennek érdekében módosítják az Állambiztonsági Levéltárra vonatkozó törvényeket. „Reméljük, hogy az 1990 előtti iratok titokgazdái ezeknek a dokumentumoknak a nagy részét, remélhetőleg az összeset átadják majd a levéltárnak, amiket utána kutatni lehet” – tette hozzá.

Majd úgy fogalmazott, hogy „a politikai akarat arra fogja motiválni a titkok gazdáit, hogy a minősítéseket oldják fel”.

Egy bizottságot is létrehoznak, amelyben civilek és titkosszolgálati szakértők is benne lesznek. Ha a titokgazda mégsem szeretné feloldani az adott dokumentum minősítését, lesz egy egyeztetés közte és a bizottság között, de nem ez a szerv fog dönteni végül az iratok sorsáról. „Viszont a civil kontroll egyértelmű lesz” – fogalmazott Melléthei-Barna Márton, aki ennyi idő távlatából inkább szimbolikus lépésnek véli az ügynökakták feloldását.

Forsthoffer Ágnes megvonta a szót Magyar Pétertől

„Tiszteletben kell tartani Forsthoffer Ágnes döntését (amivel a hétfői ülésnapon a tárgytól való eltérésre hivatkozva megvonta a szót Magyar Péter miniszterelnöktől), minden házelnöknek szabadsága van az ülés levezetésben. Ezt a kérdést részletesen majd a csütörtöki házbizottsági ülésen tisztázzák” – reagált újságírói kérdésre a hétfői ülésnap egyik legérdekesebb jelenetére Bujdosó Andrea.

„A személyes jogi véleményem szerint egy házelnöknek nincs lehetősége arra, hogy a tárgytól való eltérés miatt megvonja a szót a miniszterelnöktől. Magyar Péternek ebben a kérdésben igaza volt, még ha nem is szeretnék korlátozni a házelnök szabadságát” – egészítette ki Melléthei-Barna Márton.

Jön a Velencei Bizottság 

A Tisza frakcióvezető-helyettese az Mfor kérdésére megerősítette, hogy Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja csütörtökön, méghozzá Magyar Péter meghívására.

Melléthei-Barna Márton szerint reális, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak
Melléthei-Barna Márton szerint reális, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak
Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

„Nem számítok arra, hogy a Velencei Bizottság a köztársasági elnök eltávolítását célzó törvénykezést kifogásolná. Igen, reális esélyt látok arra, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak”

– tette hozzá. „A jelenlegi köztársasági elnök mandátuma megszüntetésének így kell lennie és így is fog történni.”

Majd az önkormányzatisággal kapcsolatos kérdésünkre Bujdosó Andrea hozzátette, hogy az önkormányzati szövetségekkel együtt, minisztériumi szinten szeretnék átgondolni a magyar önkormányzatok jövőjét.

„Elkezdődtek a minisztériumi szinten a tárgyalások, az önkormányzatoktól a korábbi ciklusokban rengeteg hatáskört és forrásokat is elvontak. Az egész rendszer átgondolása egy hosszabb folyamat, ami most indul” – tette hozzá a Tisza frakcióvezetője. Majd megemlítette, hogy a jelenlegi rendszert, az elvonásokat ő is sokszor kritizálta már.

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