Kigyulladt az elitgimnázium épülete Budapesten

Tűz keletkezett a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában, a tüzet eloltották – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedd délelőtt az MTI-vel.

Kisdi Máté elmondta, hogy a Horváth Mihály téri épület alagsorában egy trafóállomás gyulladt ki, ezért az intézményt kiürítették.

Több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették - közölte a szóvivő.

A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott – mondta.

(MTI)