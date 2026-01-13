1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közérdekű Oktatás

Kigyulladt az elitgimnázium épülete Budapesten

mfor.hu

Kigyulladt a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsora, a tüzet eloltották.

 

 

Tűz keletkezett a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában, a tüzet eloltották – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedd délelőtt az MTI-vel.

Kisdi Máté elmondta, hogy a Horváth Mihály téri épület alagsorában egy trafóállomás gyulladt ki, ezért az intézményt kiürítették.

Több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették - közölte a szóvivő.

A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott – mondta.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Figyelem: leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Figyelem: leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

Ónos eső – Késések, járattörlések lehetőségére figyelmeztet a Budapest Airport

Ónos eső – Késések, járattörlések lehetőségére figyelmeztet a Budapest Airport

Az ónos eső és a havazás miatt késések és járattörlések is előfordulhatnak. 

A fővárost is elérte az ítéletidő

A fővárost is elérte az ítéletidő

A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő néhány órában tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.  

Holnaptól életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

Mától életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amely alapján már csekély mértékű kábítószer birtoklása is szigorúan büntethetővé válik.

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet, ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.  

Jön az ónos eső, rendkívüli intézkedést jelentett be az operatív törzs

Jön az ónos eső, rendkívüli intézkedést jelentett be az operatív törzs

  A rendkívüli időjárás miatt a helyzet kezelésére létrehozott operatív törzs soron kívüli kamionstop bevezetését jelentette be hétfő délután.

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

A rendkívüli hidegben a tervezettnél gyorsabban fogynak a hajléktalanellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a szeretetszolgálat.

A Keletiben átépítés kezdődik a belgrádi gyorsvasút miatt

A Keletiben átépítés kezdődik a belgrádi gyorsvasút miatt

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át.

Terézváros az Airbnb után a szerencsejátékok ellen lépett fel

A közelmúltban elindult köztéri plakát-, illetve videókampány nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem konkrét segítséget is kínál.

Ne feledje: ez a szombat más, mint a többi

Ugyanis munkanap van, ezért vigyázat: ma is sokba kerülhet a parkolás.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168