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Közérdekű parlament Vagyonadó

Kihirdették: különleges jogállású szerv lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal

mfor.hu

Megjelent a hivatalról szóló jogi szöveg.

A Magyar Közlöny legfrissebb, idei 100. számában hirdették ki a 2026. évi XXXIV. törvényben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) kapcsolatos jogszabályokat.

A jogi szöveg már az elején leszögezi az új hivatalról, hogy:

A közvagyon nem válhat magánérdekű vagyongyarapodás eszközévé, és a közbeszerzés, a támogatás, a koncesszió, a közfeladat-finanszírozás, az európai uniós források felhasználása, valamint az állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során keletkező vagyoni előnyök csak törvényesen, átláthatóan és ellenőrizhető módon használhatók fel.

Magyarország demokratikus újjáépítésének alapfeltétele a közbizalom helyreállítása, a közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a közhatalom gyakorlása és a közvagyonnal való gazdálkodás kizárólag a köz érdekét szolgálja – kezdődik a vonatkozó törvény. 

Újabb különleges jogállású szerv jön létre

A részletek szerint:

  • Az NVVH önállóan nyomozhat, vádat emelhet, felügyeli a felderítést, irányítja a vizsgálatot, és közvádlóként is eljárhat.
  • Az NVVH saját hatáskörbe vonhat ügyeket, ha közvagyonból származó vagyon visszaszerzése hatékonyabb így.
  • Az NVVH döntése ellen jogorvoslat nem lehetséges, az ügyészség ilyen esetben már nem járhat el az adott ügyben.
  • Az NVVH országos illetékességgel jár el, ha a bűncselekmény közvagyonhoz vagy közhatalomhoz kapcsolódik.
  • A katonai büntetőeljárásban az NVVH is elláthatja az ügyészség feladatait.

A jogszabály kiemeli, hogy több más állami szervhez hasonlóan különleges jogállású szerv lesz a hivatal. További részleteket és a pontos jogi szöveget itt olvashatja.

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