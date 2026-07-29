Kihirdették: különleges jogállású szerv lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal

A Magyar Közlöny legfrissebb, idei 100. számában hirdették ki a 2026. évi XXXIV. törvényben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) kapcsolatos jogszabályokat.
A jogi szöveg már az elején leszögezi az új hivatalról, hogy:
A közvagyon nem válhat magánérdekű vagyongyarapodás eszközévé, és a közbeszerzés, a támogatás, a koncesszió, a közfeladat-finanszírozás, az európai uniós források felhasználása, valamint az állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során keletkező vagyoni előnyök csak törvényesen, átláthatóan és ellenőrizhető módon használhatók fel.
Magyarország demokratikus újjáépítésének alapfeltétele a közbizalom helyreállítása, a közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a közhatalom gyakorlása és a közvagyonnal való gazdálkodás kizárólag a köz érdekét szolgálja – kezdődik a vonatkozó törvény.
Újabb különleges jogállású szerv jön létre
A részletek szerint:
- Az NVVH önállóan nyomozhat, vádat emelhet, felügyeli a felderítést, irányítja a vizsgálatot, és közvádlóként is eljárhat.
- Az NVVH saját hatáskörbe vonhat ügyeket, ha közvagyonból származó vagyon visszaszerzése hatékonyabb így.
- Az NVVH döntése ellen jogorvoslat nem lehetséges, az ügyészség ilyen esetben már nem járhat el az adott ügyben.
- Az NVVH országos illetékességgel jár el, ha a bűncselekmény közvagyonhoz vagy közhatalomhoz kapcsolódik.
- A katonai büntetőeljárásban az NVVH is elláthatja az ügyészség feladatait.
A jogszabály kiemeli, hogy több más állami szervhez hasonlóan különleges jogállású szerv lesz a hivatal. További részleteket és a pontos jogi szöveget itt olvashatja.