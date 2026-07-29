Kihirdették: különleges jogállású szerv lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal

A Magyar Közlöny legfrissebb, idei 100. számában hirdették ki a 2026. évi XXXIV. törvényben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) kapcsolatos jogszabályokat.

A jogi szöveg már az elején leszögezi az új hivatalról, hogy:

A közvagyon nem válhat magánérdekű vagyongyarapodás eszközévé, és a közbeszerzés, a támogatás, a koncesszió, a közfeladat-finanszírozás, az európai uniós források felhasználása, valamint az állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során keletkező vagyoni előnyök csak törvényesen, átláthatóan és ellenőrizhető módon használhatók fel.

Magyarország demokratikus újjáépítésének alapfeltétele a közbizalom helyreállítása, a közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a közhatalom gyakorlása és a közvagyonnal való gazdálkodás kizárólag a köz érdekét szolgálja – kezdődik a vonatkozó törvény.

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Újabb különleges jogállású szerv jön létre

A részletek szerint:

Az NVVH önállóan nyomozhat, vádat emelhet, felügyeli a felderítést, irányítja a vizsgálatot, és közvádlóként is eljárhat.

Az NVVH saját hatáskörbe vonhat ügyeket, ha közvagyonból származó vagyon visszaszerzése hatékonyabb így.

Az NVVH döntése ellen jogorvoslat nem lehetséges, az ügyészség ilyen esetben már nem járhat el az adott ügyben.

Az NVVH országos illetékességgel jár el, ha a bűncselekmény közvagyonhoz vagy közhatalomhoz kapcsolódik.

A katonai büntetőeljárásban az NVVH is elláthatja az ügyészség feladatait.

A jogszabály kiemeli, hogy több más állami szervhez hasonlóan különleges jogállású szerv lesz a hivatal. További részleteket és a pontos jogi szöveget itt olvashatja.