Kimatekozták, mennyi munkát kapott Mészáros Lőrinc öccse

Üzleti szempontból elég sikeresnek bizonyult Mészáros Lőrinc öccse, Mészáros János is – írta a Népszava. A Fidesz hatalomra kerülése után elkezdődött üzleti karrierje mára kiteljesedett. Saját cégbirodalmat épített ki. Bár a „kis” Mészáros céghálózatát nem lehet összemérni a mára 1000 milliárdossá lett testvér birodalmával, de azért panaszra sem lehet oka.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc cége bezsákolt egy 9,5 milliárdos munkát Bábolnán és környékén fejlesztheti a vízhálózatot a Mészáros és Mészáros Zrt.

A napilap számításai szerint ugyanis csak az elmúlt öt év alatt közvetlenül, illetve konzorciális partnerségek révén több mint 40 milliárd forint értékben nyertek közbeszerzéseken Mészáros János Felcsút környéki cégei. A „kis” Mészáros öt év alatt több mint négymilliárd forintnyi osztalékot vett ki társaságaiból. A két Mészáros cégei csak időnként és érintőlegesen működnek együtt, azonban erre nincs is szüksége az oligarcha öccsének. Ahogy testvérének, úgy neki is védjegyévé vált, hogy gyakorlatilag bármilyen ágazatban vesz vállalatot, az sikerre van ítélve. Elsősorban azért, mert állami megrendelések zúdulnak rá.

Mészáros János meghatározó cége a 2011-ben elstartolt Pegazus Trade Kft. Ezt a kőbányai kínai negyedbe jelentették be: a háztömbben jegyzett cégek túlnyomó része távol-keleti. A cég 2019 és 2023 között 10 milliárd forint forgalmat bonyolított le és 2,5 milliárdos adózás utáni eredményt ért. Ebből 800 millió forintot kivett a tulajdonos osztalékként. A Pegazus Trade a közbeszerzéseken is igen jól szerepel. Elsősorban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az, amelyik a cégen keresztül rendelt ruházatot és egyéni védőfelszereléseket összesen 1,1 milliárd forint értékben. Mészáros Jánosnak 2016-tól építő, mezőgazdasági gépkereskedő, autókereskedő és környezetvédelmi cége is lett. Ezek egyike Herceghalom Interat Zrt. A kilencvenes években alapított gépgyártó cég is hirtelen csodás növekedésnek indult. Míg korábban csak elvétve jutott közbeszerzéshez, addig a tulajdonosváltás után valósággal elhalmozták a céget elsősorban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megrendelései. A vállalat 2024-ig összesen 17 milliárd forint értékű közbeszerzésben volt érintett. Ebből 11 milliárdot közvetlenül kapott. További hatmilliárdot konzorciális partnerként nyert.