Kimondta az Alkotmánybíróság: nem kell kiadni a Budapest–Belgrád vasútvonal szerződéseit

„Amennyiben a rendes bíróság vagy az Alkotmánybíróság felülmérlegelhetné a külügyi és külgazdasági érdek megfelelőségét, akkor az Országgyűlés és a Kormány felelősségi területébe avatkozna be. E beavatkozás a hatalommegosztás rendszerének az igazságszolgáltatás és az Alkotmánybíróság irányába történő elbillenését idézné elő” – szólt az indoklás.

Ezt Szijjártó Péter jelentette be.

