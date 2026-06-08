Kiosztotta a sajtót, majd interjú közben viharzott el mérgében Donald Trump

Donald Trump amerikai elnökkel Kristen Welker készített interjút az NBC Meet the Press című adásában. Trump ismét azt állította, hogy a kaliforniai kormányzóválasztás és a 2020-as elnökválasztás „el volt csalva.”

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A riportot még pénteken, egy wisconsini helyszínen rögzítették, majd vasárnap sugározták. A műsort itt tudják teljes terjedelmében, a kivonulással együtt megnézni.

Trump a Guardian beszámolója szerint hamisan azt állította, hogy a kaliforniai kormányzóválasztás „elcsalt” volt, és hasonló, bizonyíték nélküli vádakat fogalmazott meg a 2020-as elnökválasztásról is.

„Már négy napja tart, és még mindig nem számolják rendesen a szavazatokat” – mondta Trump, mire Welker rámutatott, hogy ez Kaliforniában a választási folyamat szokásos része.

Trump azt is állította, hogy a republikánus jelöltek rosszul szerepelnek az államban. A jelenlegi közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleznek a demokrata éljelölt Xavier Becerra és a republikánus Steve Hilton között, akik bejutottak a novemberi általános választásra.

Amikor Welker bizonyítékot kért arra, hogy a kormányzóválasztás csalás lett volna, Trump a tapasztalt újságírót „korruptnak” nevezte.

„Ők korruptak, akárcsak maga. A sajtójuk is korrupt. A Meet the Press is korrupt” – mondta Trump.

Welker ezután megvédte magát és további kérdéseket próbált feltenni, mire Trump így válaszolt:

„Vagy korrupt, vagy ostoba. Pont az ő kezükre játszik ezzel a hülyeséggel. Tudja, hogy ezek a választások el vannak csalva. Az ön hálózata is tudja, hogy el vannak csalva.”

Trump ezután visszatért a korábban többször is hangoztatott hamis állításokhoz, miszerint megnyerte a 2020-as elnökválasztást. Amikor Welker később újabb kérdéseket próbált feltenni, Trump továbbra is azt állította, hogy az NBC „korrupt”, majd befejezte az interjút.

„Akkor fejezzük be, mert elég volt” – mondta Trump, miközben levette a mikrofonját. „Köszönöm, drágám. Jó szórakozást.”

Amikor Welker emlékeztette, hogy Wisconsinba utazott az interjú miatt, Trump azt válaszolta:

„Egy órán át ültem Önnel az esőben. Időnként az esőben, és már eleget adtam Önnek. Rendbe kellene tenniük a sajtójukat.”

Az interjú korábbi részében Trump akkor is idegessé vált, amikor Welker arról kérdezte, hogy a rendőrök elleni támadásban bűnösnek vallott január 6-i résztvevők jogosultak lennének-e a Trump által vitatott „anti-weaponization” alapból származó támogatásra.

Trump bizonyítékok nélkül azt állította, hogy a zavargók valójában FBI-ügynökök meghívására jutottak be a Capitoliumba, és azért kötöttek vádalkut, mert hosszabb börtönbüntetéstől tartottak.

„Tudja, miért vallottak bűnösnek? Mert azt mondták nekik, hogy 15 év börtönbe kerülnek… féltek. Összetörtek. Bevezették őket egy épületbe” – mondta Trump, miközben nem válaszolt arra, hogy ezek az emberek kaphatnának-e adófizetői pénzből támogatást.

Az NBC News egyik szóvivője sem reagált a Guardian megkeresésére Trump interjúból való távozásával kapcsolatban.