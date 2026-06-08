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Közérdekű Donald Trump Egyesült Államok Média

Kiosztotta a sajtót, majd interjú közben viharzott el mérgében Donald Trump

mfor.hu

Az amerikai elnök interjú közben nemes egyszerűséggel felállt és otthagyta az NBC műsorvezetőjét. 

Donald Trump amerikai elnökkel Kristen Welker készített interjút az NBC Meet the Press című adásában. Trump ismét azt állította, hogy a kaliforniai kormányzóválasztás és a 2020-as elnökválasztás „el volt csalva.”

A riportot még pénteken, egy wisconsini helyszínen rögzítették, majd vasárnap sugározták. A műsort itt tudják teljes terjedelmében, a kivonulással együtt megnézni.

Trump a Guardian beszámolója szerint hamisan azt állította, hogy a kaliforniai kormányzóválasztás „elcsalt” volt, és hasonló, bizonyíték nélküli vádakat fogalmazott meg a 2020-as elnökválasztásról is.

„Már négy napja tart, és még mindig nem számolják rendesen a szavazatokat” – mondta Trump, mire Welker rámutatott, hogy ez Kaliforniában a választási folyamat szokásos része.

Trump azt is állította, hogy a republikánus jelöltek rosszul szerepelnek az államban. A jelenlegi közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleznek a demokrata éljelölt Xavier Becerra és a republikánus Steve Hilton között, akik bejutottak a novemberi általános választásra.

Amikor Welker bizonyítékot kért arra, hogy a kormányzóválasztás csalás lett volna, Trump a tapasztalt újságírót „korruptnak” nevezte.

„Ők korruptak, akárcsak maga. A sajtójuk is korrupt. A Meet the Press is korrupt” – mondta Trump.

Welker ezután megvédte magát és további kérdéseket próbált feltenni, mire Trump így válaszolt:

„Vagy korrupt, vagy ostoba. Pont az ő kezükre játszik ezzel a hülyeséggel. Tudja, hogy ezek a választások el vannak csalva. Az ön hálózata is tudja, hogy el vannak csalva.”

Trump ezután visszatért a korábban többször is hangoztatott hamis állításokhoz, miszerint megnyerte a 2020-as elnökválasztást. Amikor Welker később újabb kérdéseket próbált feltenni, Trump továbbra is azt állította, hogy az NBC „korrupt”, majd befejezte az interjút.

„Akkor fejezzük be, mert elég volt” – mondta Trump, miközben levette a mikrofonját. „Köszönöm, drágám. Jó szórakozást.”

Amikor Welker emlékeztette, hogy Wisconsinba utazott az interjú miatt, Trump azt válaszolta:

„Egy órán át ültem Önnel az esőben. Időnként az esőben, és már eleget adtam Önnek. Rendbe kellene tenniük a sajtójukat.”

Az interjú korábbi részében Trump akkor is idegessé vált, amikor Welker arról kérdezte, hogy a rendőrök elleni támadásban bűnösnek vallott január 6-i résztvevők jogosultak lennének-e a Trump által vitatott „anti-weaponization” alapból származó támogatásra.

Trump bizonyítékok nélkül azt állította, hogy a zavargók valójában FBI-ügynökök meghívására jutottak be a Capitoliumba, és azért kötöttek vádalkut, mert hosszabb börtönbüntetéstől tartottak.

„Tudja, miért vallottak bűnösnek? Mert azt mondták nekik, hogy 15 év börtönbe kerülnek… féltek. Összetörtek. Bevezették őket egy épületbe” – mondta Trump, miközben nem válaszolt arra, hogy ezek az emberek kaphatnának-e adófizetői pénzből támogatást.

Az NBC News egyik szóvivője sem reagált a Guardian megkeresésére Trump interjúból való távozásával kapcsolatban.

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