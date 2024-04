Kiosztották Magyar Pétert

"Valójában csaknem az első perctől kezdve értetlenül és rémülten figyelem azt az agresszív "hájpolást", ahogyan a barátaim egy része követi Magyar Pétert. De miután egy alkalommal Friderikusz Sándorral beszélgetve elmondtam fenntartásaimat vele kapcsolatban, azt gondoltam, hogy türelmesen kivárom, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Mert egyrészt nem kedvemre való a "túlfeszített lényeglátó" szerepkör, másrészt amikor 2022-ben MZP esetében több alkalommal nyilvánosan elmondtam kritikus véleményem róla, elképesztően arrogáns és agresszív vitafelhőbe keveredtem. És ehhez nem volt kedvem. Most azonban, amikor elolvastam, hogy micsoda bárdolatlan, pimasz, bántalmazó módon fogalmazott politikai ellenfeléről, Dobrev Kláraról, akkor elszakadt a cérna. Nemcsak azért, mert elfogadhatatlannak tartom ezt a beszédmódot, hanem azért is, mert meggyőződésem szerint ugyanolyan tévút MP-ben a az új Messiást vagy akár a jövendő ellenzék meghatározó szereplőjét látni, mint amilyen MZP esetében volt" - írja Vásárhelyi Mária szociológus most megjelent Facebook-posztjában Magyar Péterről és a Márky-Zay Péterrel (MZP) való összehasonlításoktól.