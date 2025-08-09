Kísérleti projekt indul Gödöllőn: az AI írja majd a menetrendet

2p
Magyarországon vezeti be a Shucle közlekedési platform első globális kísérleti projektjét a Hyundai Motor a Dél-Korea és Magyarország közötti Gazdasági Innovációs Együttműködési Program (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) keretében, a projekt célja a közösségi közlekedés támogatása az üresjáratok minimalizálásával, a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett – közölte a Hyundai Holding Hungary Kft. az MTI-vel.

A mesterséges intelligencián alapuló fejlesztés egy igény-reszponzív közlekedési platform, amely a valós idejű ügyféligényeket figyelembe véve optimalizálja a járművek üzemeltetését. A kísérleti projekt során Gödöllő közösségi közlekedését fogja segíteni, hatékonyabbá tenni a fenntarthatóság szem előtt tartásával. A város közösségi közlekedési hálózata jelenleg 12 útvonalon öt buszt üzemeltet. Augusztus 18. és október 31. között a település buszközlekedése két új járművel bővül, ezek optimális működését támogatja a platform, amelyet a helyi szolgáltatókkal együttműködve igazítottak a környék adottságaihoz.

A Shucle a közlemény szerint dinamikus útvonaltervezést és rugalmas járműmegosztást tesz lehetővé, alkalmazásával kevesebb lesz az üresjárat és a légkörbe jutó káros anyag, rövidül a várakozási idő, javul a közlekedési rendszer üzemeltetési hatásfoka – írták. Közleményében a Hyundai jelezte: abban bízik, hogy a kezdeményezésük hozzájárul a fenntartható közlekedéshez, és korszerű alternatívája lesz a hagyományos közösségi közlekedésnek. Dél-Korea már 2021 óta sikerrel alkalmazza a Shucle-t városi és elővárosi mobilitási szolgáltatásokban, a gödöllői projekt pedig megalapozhatja a nemzetközi terjeszkedését. Ez lesz az első alkalom, hogy a platformot a távol-keleti országon kívül próbálják ki, és ha beválik, világszerte új piacokra juthat el, magyarországi településeken is bevezethetik – olvasható a közleményben.

