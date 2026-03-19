Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Kiskorú megalázása miatt kapott bírságot a TV2, de Balázsékat is nagyon megszórta a Médiatanács

Több mint 22 millió forint megfizetésére kötelezte a Radio Plus Kft.-t a „Balázsék” adásai miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület a „Megasztár” egyik adását is jogsértőnek találta, valamint egy rádiós médiaszolgáltatóval szemben is eljárást indított.

A Radio Plus Kft.-re 22 millió 300 ezer forint, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtsége miatt 275 ezer forint bírságot szabott ki a Médiatanács a „Balázsék” 2025. október 14-én és 16-án sugárzott adásai miatt. Emellett a testület a médiaszolgáltatót a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte. A Rádió 1-en közreadott adások ugyanis megsértették a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és közzétételének időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat.

A TV2 lineáris, illetve a TV2 Play lekérhető médiaszolgáltatásain 2025. október 11-én közzétett „Megasztár” című műsorszámmal a TV2 Zrt. megsértette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi rendelkezést.

Ezt azzal tették meg, hogy egy kiskorú versenyző felfokozott érzelmi megnyilvánulásait megalázóan, a magánszférát sértő módon tették közzé. Az adásban a kiesés miatt érzett elkeseredését elrejteni igyekvő gyermeket a kamera a mosdóba is követte, és így a közvetítés az érintett legsérülékenyebb pillanatait is a közönség elé tárta.

Emiatt a testület a TV2 Zrt.-t hárommillió forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtsége miatt 25 ezer forint bírságot rótt ki.

A testület eljárást indított az LBK Base Kft.-vel szemben annak megállapítására, hogy a BASE FM körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásán 2025. szeptember 11-én, október 9-én, november 1-jén és 20-án, illetve 23-án sugárzott zeneszámok közzétételével megsértette-e a klasszifikációs rendelkezéseket.

Feltételezett világháborús bombát találtak a budapesti Infoparknál, a tűzszerészművelet idejére csütörtök délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.

