Kistarcsán született meg Magyarország első újévi babája

Azt írták, a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel született a család első gyermekeként, természetes úton.

A 34 éves édesanya és a baba is egészséges – áll a közleményben.

Éjfél után négy perccel pedig megszületett a 2026-os év első fővárosi babája is. Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben látta meg a napvilágot

- közölte az intézmény az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született. A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra, az édesanyja második gyermekeként.