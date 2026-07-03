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Közérdekű Média

Kiszivárgott egy névsor, ők irányíthatják szakmailag a megújuló közmédiát

mfor.hu

Az MTVA helyét átvevő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. szakmai vezetőinek névsora hamarosan hivatalossá válhat. Már konkrét nevek is napvilágot láttak, Horváth P. András pedig, a közmédia átmeneti vezetője nem cáfolta a sajtóinformációkat.

A televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője felel majd – értesült a 24.hu.

A korábban a Magyar Nemzetnél, majd a Hír TV-nél dolgozó Bodacz Balázs csütörtök este az ATV Aktuál című műsorának végén jelentette be, hogy négy év után elhagyja a csatornát.

Utolsó szereplése során a közmédia konkrét említése nélkül annyit mondott, olyan helyen folytatja a pályáját, ahol szintén nagyon fontos, hogy hazugságoktól, manipulációktól, lejáratásoktól és álhírektől mentesen dolgozzanak, közmegelégedésre.

A rádió irányítása Kerényi György kezébe kerül majd.

Kerényi 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában, a Kossuth Rádió főszerkesztője volt. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, legutóbb a Szabad Európánál dolgozott. 2017-ben Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatója volt. 

Az online részleg vezetésére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét, a 444.hu korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel. Mészáros az utóbbi években fiatalok számára tartott újságírószakmai oktatást a Pelikán Projekt keretein belül.

Az Országgyűlés művelődési bizottsága csütörtökön választotta meg a közmédia átmeneti vezetését. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Horváth P. András ügyvéd lett, akinek elsődleges feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának levezénylése lesz. A végleges vezetőt pályázaton választják majd ki. (Az MTI pedig visszanyeri önállóságát.)

A döntésre azt követően került sor, hogy az új médiatörvény hatálybalépésével megszűnt Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízatása, míg az MTVA korábbi vezérigazgatója, Papp Dániel lemondott.

Horváth P. András a 24.hu cikkének megjelenése után levélben közölte, hogy az ideiglenes csapat kiválasztása folyamatban van, a tárgyalások már tartanak.

A portál értesüléseit nem cáfolta, de mint írta: „A nyilvánosságot és a sajtót minden esetben tájékoztatjuk, amint a felkértekkel a megállapodások véglegesek. Addig minden csak feltételezés.”

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