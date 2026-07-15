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Kiszúrták Orbán Viktort a dallasi stadion lelátóján, nem egyedül nézte a vb-elődöntőt

mfor.hu

Családi körben tekintette meg a labdarúgó-világbajnokság első elődöntőjét Orbán Viktor, Magyarország korábbi miniszterelnöke.

Az Orbán Viktorról készült fotót Panyi Szabolcs tette ki a közösségi oldalára. A volt kormányfő a dallasi stadion VIP-páholya alatti sorokból nézte a találkozót.

Orbán Viktor a dallasi lelátón, a VIP-páholy alatti részen
Orbán Viktor a dallasi lelátón, a VIP-páholy alatti részen
Fotó: Facebook/Panyi Szabolcs

A Telex beszámolója szerint Orbán Viktor mellett Orbán Gáspár piros sapkában látható szintén álló helyzetben, de ott van még a volt kormányfő lánya, Orbán Sára és férje, Szokira Tamás is. A mellette ülő férfi pedig Jakab János, a budafoki futballklub tiszteletbeli elnöke. Az ismert influenszer, IShowSpeed videóján 3:06:59-től lehet hosszasan nézni Orbán meccsnézését:

A mérkőzés végül kevesebb izgalmat tartogatott, mint amire előzetesen számítani lehetett: Spanyolország magabiztos játékkal győzte le 2:0-ra Franciaországot. A találkozóról bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

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