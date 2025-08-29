Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kivételekkel emelkednek a közjegyzői díjak, már hétfőtől

mfor.hu

Hozzányúlt a kormány a közjegyzői díjakhoz. A csütörtök este megjelent rendelet szeptember 1-jén lép hatályba.

A Magyar Közlönyben augusztus 28-án megjelent 10/2025. (VIII. 28.) IM rendelet átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást – amit a Bank360 ismertet. A rendelet szövege szerint mindez kettős céllal történik: egyrészt követi a megnövekedett üzemeltetési költségeket, másrészt célzott kedvezménnyel támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a Vidéki Otthonfelújítási Program, az Otthon Start Program, az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása és az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása szerinti állami kamattámogatott kölcsönt vesznek igénybe.

Fotó: Pexels

Tuzson Bence azzal indokolta a változtatást, hogy a közjegyzők költségei az elmúlt években jelentősen emelkedtek, de az új díjak meghatározásakor szempont volt azoknak a támogatása, akik kedvezményes hiteleket, például az Otthon Startot veszik igénybe – teszi hozzá a HVG.

Fő díjtételek és plafonok (munkadíj az ügyérték alapján):

  • 0 – 500 000 forint ügyértékig: 20 000 forint,
  • 500 000 – 5 000 000 forint között: a 20 000 forint alapdíjhoz az 500 000 forint feletti ügyértékrész 1 százaléka adódik,
  • 5 000 000 – 10 000 000 forint között: 65 000 forint, plusz az 5 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,5 százaléka,
  • 10 000 000 – 200 000 000 forint között: 90 000 forint, plusz a 10 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,25 százaléka,
  • 200 000 000 – 500 000 000 forint között: 565 000 forint alapdíj + a 200 000 000 forint feletti rész 0,2 százaléka,
  • 500 000 000 forint feletti ügyérték esetén: 1 165 000 forint, plusz az 500 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,1 százaléka, de legfeljebb 1 000 000 000 forint ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

A változások a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 10. §-a helyébe lép.

Kamattámogatott hitelek közjegyzői díja

A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a 10. § szerinti munkadíj 15 százalékát kell felszámítani.

A pontos számítási alapot és elszámolási módot a rendelet 1. melléklete rögzíti, ezért szerződéskötés előtt érdemes a konkrét ügyre kérni közjegyzői díjkalkulációt.

A közjegyzői díjkedvezmény célja az otthonteremtési tranzakciók ügyintézési költségeinek csökkentése és a folyamat gyorsítása. A jogosultság feltételeit és a kedvezmény mértékét az eljáró közjegyző az ügy okiratai alapján erősíti meg.

Akik az államilag támogatott hiteleket veszik igénybe, ennél jóval kedvezőbb feltételekkel mehetnek közjegyzőkhöz, nekik ugyanis ezekben az ügyekben csak a munkadíj 15 százalékának megfelelő összeget kell kifizetnie. Az érintett kölcsönök körébe tartozik az Otthon Start mellett a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthonfelújítási Program lakossági energiahatékonysági beruházásai is – teszi hozzá a HVG.

Néhány ügyben, amelyekben eddig is tételesen meghatározta a kormány a díjakat, nagyobb lesz az emelés. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén például az eddigi 30 ezer forint helyet 50 ezret kell fizetni a közjegyző részére.

