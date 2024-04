Kkv-k figyelem! Itt a kamatmentes beruházási hitel

Április 30-tól igényelhetőek a GINOP Plusz program részét képező KKV Technológia Plusz Hitelprogram fix 0 százalékos kamatozású, beruházási célú kölcsöne, melyre már meg is érkeztek az első hitelkérelmek – írja lapunknak is megküldött közleményében a Magyar Fejlesztési Bank (MFB). Az indulással az MFB Pont Plusz vállalati hálózat is megkezdi működését, amely kulcsszerepet tölt be a 2021-2027-es európai uniós finanszírozási ciklus forrásainak kihelyezésében.

A hitel többek közt elektromos járű beszerzésére is kérhető

Fotó: MTI / Varga György

A KKV Technológia Plusz Hitelprogramban (GINOP PLUSZ-1.4.3-24) – amely az előző ciklus népszerű KKV Technológia Hitelprogramjának a folytatása – legalább 5 főt foglalkoztató magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt. A kölcsöntermék legnagyobb előnye a végig fix 0 százalékos ügyleti kamat, amely nagymértékben hozzájárulhat a különböző beruházások megtérüléséhez, emellett nincs kezelési költség, tartási jutalék és előtörlesztési díj se. A hitel összege legalább 10, legfeljebb 100 millió forint lehet, a rendelkezésre tartási idő pedig a szerződés megkötésétől számított 6-18 hónap.

A kölcsön új fejlesztésekre és értéknövelő beruházásokra fordítható, olyan tevékenységekre mint:

új tárgyi eszköz beszerzése;

immateriális javak beszerzése;

információs és kommunikációs technológiai eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzése;

elektromos jármű beszerzése;

megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzése, új megújuló energiatermelő eszköz, például napelem beszerzése;

mérnöki és szakértői tanácsadás igénybevétele;

képzés;

minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek bevezetése és fejlesztése.

Az európai uniós forrásokból megvalósuló program keretösszege 155,54 milliárd forint. A projektmegvalósítás helyszíne Budapesten kívül az egész ország területén lehet, ugyanakkor a keretösszeg 65 százalékából dedikáltan a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz a Dél-Alföldön, a Dél-Dunántúlon, az Észak-Alföldön, illetve Észak-Magyarországon bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások részesülhetnek.

„Bízunk benne, hogy az induló programmal tovább tudjuk ösztönözni a hazai vállalkozások technológiai és szervezeti megújítását, ezen keresztül pedig a termelékenység és a hozzáadott érték növelését”

– mondta Demkó-Szekeres Zsolt, az MFB Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A kölcsönkérelmek az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank és a Gránit Bank összesen 156 kijelölt bankfiókjában nyújthatóak be országszerte az év végéig, 2024. december 30-ig.

Az igényléshez szükséges további információkat és a hitelprogram felhívását a www.palyazat.gov.hu és a www.mfb.hu oldalon érhetik el az érdeklődők.