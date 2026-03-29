2p
Közérdekű Korrupció Sportbiznisz

Rászállt az Interpol: eurómilliók siklottak a síelnökhöz

mfor.hu

A gyanúsított már jó messzire utazott, de előtte bűnszervezetben semmizhette ki saját szövetségét.

Az Interpol elfogatóparancsot adott ki Vedran Pavlek, a Horvát Sí Szövetség korábbi vezető tisztségviselője ellen, aki jelenleg Törökországban tartózkodik, ahol a horvát hatóságok nem tudják elérni – közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter.

A Nova TV-nek szombaton nyilatkozva Bozinovic elmondta: a körözés immár az Interpol valamennyi tagállama számára hozzáférhető, és az európai elfogatóparancs rendszerében is látható. Hozzátette, hogy Pavlek őrizetbe vételének időpontja a török igazságszolgáltatási eljárás menetétől függ, amelynek lezárulta után dönthetnek a kiadatásról és a gyanúsított Horvátországba szállításáról.

Nem találták

A belügyminiszter hangsúlyozta: a kiadatás végrehajtását végül a horvát rendőrség végzi majd. A horvát korrupcióellenes ügyészség (USKOK) pénteken jelentette be, hogy nyomozást indított Vedran Pavlek és több társa ellen, akik a gyanú szerint 2014-2015 óta bűnszervezetben mintegy 30 millió eurót vontak ki a szövetségből fiktív szerződések révén.

A gyanú szerint a pénzt offshore cégeken és több országban működő vállalati hálózaton keresztül utalták ki a szövetségtől nem létező szolgáltatásokra kiállított számlák alapján.

A rendőrség csütörtökön házkutatást tartott Pavlek zágrábi lakhelyén, de nem találták ott. (MTI)

A MÁV összes vonata legalább egy órát késik vasárnap – ez létezik?

Aligha. Habár a MÁV nem a pontosságról híres, elfelejthették átállítani az órát az informatikai rendszerben. 

Éjjel mindenkinél tolvaj járt, csak nézzen a kijelzőre

Hiába számolja, ebből ma egy darabbal kevesebb fog összejönni. Lopott idő.

Vasárnap óraátállítás – de akár már idén dönthet az EU az eltörléséről

Vasárnap megint egy órával előre kell tekerni az óráinkat. Jó hír, hogy az Európai Bizottság kijelentette: továbbra is napirenden van az óraátállítás eltörlése, ezért még idén tanulmányt nyújt be annak felszámolásáról.

Még 15 nap a választásokig – fontos információ érkezett

Mától lehet leadni a levélszavazatokat a kijelölt külképviseleteken.

Tovább nőtt a Tisza előnye a Republikon szerint, három párt jutna be a parlamentbe

Két héttel a választás előtt hibahatáron belül erősödött a Tisza, nőtt az előnye a Fidesz-KDNP-hez képest – írja a Republikon Intézet friss, március 23-a és 26-a között készített közvélemény-kutatásában.

Pintér Sándor is megszólalt Szabó Bence nyomozó Direkt36-nak tett állításairól

A Belügyminiszter a Telexnek nyilatkozott Szabó Bence március 25-én nyilvánosságra került interjújáról, amiben a nyomozó arról beszélt, hogy titkosszolgálati eszközökkel, az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására próbálták bedönteni a Tisza Párt informatikai rendszerét.

Rendelet jelent meg a minősített katonai információk védelméről Magyarország és az Egyesült Államok között

Az Egyesült Államok és Magyarország kormánya közötti, minősített katonai információk védelméről szóló megállapodás létrehozásáról jelent meg kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

Pofátlan csalók támadnak: ne dőljön be, ha ilyen rendőrségi hívást kap!

Pénzt csaltak ki a rendőrség nevében.

Érkeznek a rezsistopos gázszámlák, erre érdemes figyelni

Az MVM már 800 ezret kiküldött.

Újabb terrorszervezet került fel a nemzeti listára

Megjelent a Magyar Közlöny újabb száma.

