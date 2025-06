Közel 12 milliárddal maradtak adósai a rendőrségnek a magyar autósok

Tavaly 38 milliárdnyi bírságból csak 30,92, tavalyelőtt pedig 26,19 milliárd forinnyi kiszabott bírságból csak 21,41 milliárdot fizettek be. A 2024-es, be nem fizetett összeg rekordnak számít az elmúlt hat évet figyelembe véve. A lap szerint a kormány már tavaly tárgyalt arról, hogyan lehetne bezárni egyes, a bírságok alóli kibújást lehetővé tevő kiskapukat, ám láthatóan nem született megoldás a problémára.

A vezess.hu közérdekű adatigénylésre adott válaszokból az derül k i, hogy 2023-ban és 2024-ben összesen 11,85 milliárd forintnyi, gyorshajtásért kiszabott bírságot nem fizettek be Mgyarországon.

