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Közérdekű Családi ház Ingatlan Lakáspiac Magyar Péter Varga Judit

Közel 300 millió forintért hirdetik Varga Judit és Magyar Péter egykori közös balatonhenyei házát

mfor.hu

Az Ingatlan.com-on megjelent hirdetés szerint a közel 2000 négyzetméteres telken álló épületért 299 millió forintot kérnek.

Eladásra kínálják azt a balatonhenyei házat, amelyet még Varga Judit és Magyar Péter építtetett 2017-ben – számol be róla a 24.hu.

Varga és Magyar 15 év házasság után 2023-ban váltak el, a vagyonmegosztás során az ingatlan Vargához került, Magyar pedig tavaly májusban egy Instagram-posztban jelentette be, hogy végleg kiköltözött a Balaton-felvidéki tájjellegű építészet hagyományait követő 233 négyzetméteres házból.

Az egykori igazságügyi miniszter, Varga Judit lemondása után a Blikk szerint azt tervezte, hogy új párjával, Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével a faluba költözik, ám a jelek szerint változott a terv.

A balatonhenyei ház az Ingatlan.com hirdetésén
A balatonhenyei ház az Ingatlan.com hirdetésén
Fotó: Ingatlan.com

Ingatlan.com-on megjelent hirdetés szerint a közel 2000 négyzetméteres telken álló épületért 299 millió forintot kérnek, amit többek között azzal indokolnak, hogy a ház magas minőséget, korszerű technológiát és kimagasló kényelmet kínál, és megemlítik azt is, hogy a Szép Házak magazin is címlapra tette egy korábbi számában.

  • A belső terek francia vidéki hangulatban készültek. A bútorok és lakástextilek a Maisons du Monde kollekciójából származnak.
  • A nappali egyik főfala hagyományos, kötőanyag nélküli szárazfalazással készült, különleges kézműves részletként. Két, herendi mester által készített cserépkályha — a nappaliban és a vendégszobában — gondoskodik a téli esték hangulatáról és melegéről.
  • Az ingatlan teljesen okosított: a hűtés-fűtés, a riasztórendszer, a kapunyitás, a kamerarendszer és a napelempark távolról, okostelefonról vezérelhető. A padló- és falfűtés-hűtés rendszert hőszivattyú működteti, a napelemes rendszer pedig fenntartható és költséghatékony üzemeltetést tesz lehetővé.
  • Az egész házban összesen 4 WC, 2 zuhanyzó és 2 kád áll rendelkezésre.

A balatonhenyei ház akkor vált ismertté, amikor Varga minisztersége alatt kiderült, hogy a család 10 millió forintos családi otthonteremtési kedvezményt, közismert nevén csok-ot is felvett az építkezésnél, holott az állami támogatás a szabályok szerint nyaraló építéséhez nem volt használható. Varga 2023-ban fizette vissza a pénzt. Magyar Péter akkoriban a Diákhitel Központ vezérigazgatója volt és függetlenként Balatonhenye polgármesterének is jelöltette magát, de végül visszalépett a választástól.

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