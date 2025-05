Közeleg a határidő: figyelmeztetést tett közzé a NAV

Az szja 1+1 százalékáról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni. A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be. Az eSZJA rendszer használatához DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációra van szükség, ami néhány perc alatt létrehozható, és nemcsak az adóügyekhez, hanem számos más állami weboldalhoz és ügyintéző-felülethez biztosít gyors és biztonságos hozzáférést.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy aki vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak felajánlotta az elmúlt években adója 1 százalékát, és most sem változtatna, annak nem kell új nyilatkozatot tennie. A NAV a nyilatkozatát automatikusan figyelembe veszi, ha a felajánló május 20-ig benyújtotta a személyijövedelemadó-bevallását, amely alapján adóköteles, összevonás alá eső jövedelme keletkezett, és nem vonja vissza a korábbi nyilatkozatát, vagy nem jelöl meg másik kedvezményezettet.

A közlemény szerint az szja-bevallás időszakában több mint 34 ezer civil szervezet és 170-nél is több vallási közösség várja az adózói felajánlásokat. A NAV honlapján elérhetők a listák arról, kiknek tehető felajánlás.

