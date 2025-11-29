Közkedvelt termékek kerültek ki az árrésstop alól

Módosította a kormány az új árrésstopos termékek körét, ez pedig a sajtokat érinti – vette észre a Hvg.hu a péntek esti Magyar Közlönyben. December 1-től kiterjeszti a kormány az árrésstopos termékek körét, nemrég tették közzé ezek listáját. E termékeknél nem lehet nagyobb az árrés 10 százaléknál.

A Közlönyben megjelent módosítás viszont törölte a félkemény sajtokat az árrésstopos termékek köréből, egyedül a sajtkrémek, kenhető sajtok maradtak a listán.

A trappista kivétel, az eredetileg is rajta volt a listán, de a cheddar, a gouda, az emmentáli, az edam vagy a maasdamer kihullottak a bővített listáról.

További sajtügyi módosítás, hogy felvették a goudát és edámit azon sajtféleségek közé, amik behozatala bejelentésköteles. Bejelentésköteles lesz még a tej, a nem sűrített tejszín és a vaj behozatala is. A listán eddig főleg hús, liszt, cukor, burgonya, tojás szerepelt, a tejből csak az UHT és ESL, 1,5 és 2,8 százalékos zsírtartalommal. Ez most már minden tejre kiterjed – írja a hvg.hu.