Közleményt adott ki az ügyészség a 24.hu főszerkesztőjét ért támadás miatt

Letartóztatták a 24.hu főszerkesztője, Pető Péter elleni támadás gyanúsítottját. A Fővárosi Főügyészség közleményében azt írta:

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

Pető Pétert hétfő este, Budapesten, valamivel hét óra után, a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában támadta meg egy férfi minden előzmény nélkül. Az első ütés az arcát érte, ettől elesett, majd a földön fekve a támadó tovább rugdosta, miközben a főszerkesztő segítségért és rendőrért kiáltott.

A támadásról ebben a cikkben írtunk: