Közleményt adott ki Paks, szükség lesz a teljes leállításra

A társaság jelezte: a folytatódó hőség és szárazság következtében csökkenő vízszint miatt a következő napokban szükség lesz az atomerőmű további termelés-visszafogására, a termelés időleges teljes leállítására.

Magyarország áramellátása stabil és ennek biztosítása továbbra is a legfőbb cél

– hangsúlyozta közleményében a társaság.

Magyar Péter miniszterelnök ma Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával közös sajtótájékoztatón számolt be a legfrissebb fejleményekről Százhalombattán. Elhangzott, hogy szombaton újraindulhat a korábban meghibásodott Dunamenti Erőmű, ami Paks teljesítménycsökkentése, esetleges teljes leállása esetén segítséget nyújthat az áramellátásban. Erről bővebben itt olvashatnak:

Kapcsolódó cikk A vártnál hamarabb indulhat el a Dunamenti Erőmű Magyar Péter ezt Százhalombattán jelentette be.

A paksi atomerőmű beépített teljes kapacitása 2026,6 megawatt. Az erőmű négy VVER-440 típusú blokkal rendelkezik, ezek teljesítménye egyenként mintegy 500 MW. A atomerőmű a magyarországi áramtermelés mintegy felét adja.

Nemcsak a magyarországi Dunával van baj

Rekordközeli mélypontra süllyedt a Rajna vízszintje Németország nyugati részén a hosszan tartó hőség és a csapadékhiány miatt – ezt közölte a német szövetségi vízügyi és hajózási hivatal (WSV) pénteken.

A Mainz és Koblenz között fekvő Kaubnál a szövetségi vízügyi és hajózási hivatal (WSV) közlése szerint az irányadó vízállás pénteken 25 centiméterre csökkent, ami megegyezik a 2018-ban mért eddigi legalacsonyabb értékkel.

Az irányadó vízállás értéke nem a Rajna tényleges mélységét jelzi. A hivatal előrejelzése szerint hétfőre 24 centiméterre csökkenhet a vízállás, ami új rekordot jelentene.

A teherhajók továbbra is közlekednek, de sok esetben csak a megszokott rakományuk mintegy ötödét tudják felvenni. Emiatt ugyanannyi áru elszállításához több hajóra van szükség, ami jelentősen megdrágítja a folyami áruszállítást.