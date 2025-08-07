„Az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztunk azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között” - írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon.

Eszerint az American Airlines 2026 májusától indít közvetlen napi járatot Budapest és Philadelphia között.

Frissítés:

A Budapest Airport közleményéből kiderült, a járat 2026. május 21-e és október 5-e között napi rendszerességgel közlekedik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Philadelphia Nemzetközi Repülőtér között. A modern, 234 férőhelyes Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépek Budapestről helyi idő szerint 11:25-kor indulnak majd, és 15:00-kor érkeznek Philadelphiába, míg visszafelé 18:50-kor szállnak fel az amerikai nagyvárosból, és másnap reggel 9:25-kor landolnak a magyar fővárosban. A repülőgépen business, prémium turista és turista osztály is található.

Az újrainduló járattal az American Airlines heti 3200 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőségeket kínál a Budapestről induló utasok számára Philadelphiában, több mint 100 észak-amerikai és karibi célállomásra. Philadelphia ugyanis nemcsak történelmi jelentőségű város az Egyesült Államokban, hanem az American Airlines egyik legfontosabb csomópontja is. A közvetlen budapesti járat a világjárvány előtt magas kihasználtsággal üzemelt, így a mostani visszatérés nemcsak egy újabb mérföldkő, hanem egy régóta várt légi útvonal helyreállítása is.