Krisán László leköszön a Kavosz éléről

Huszonhárom év után távozik a Kavosz Zrt. vezérigazgatói tisztségéből Krisán László, aki a társaság alapításától kezdve meghatározó szerepet játszott a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítésében. A Széchenyi Kártya Program mára a magyar gazdaság egyik legsikeresebb vállalkozásfejlesztési programjává vált, amelynek alapjait és működési kereteit Krisán László irányításával fektették le.

23 év után távozik a posztról

Fotó: Kavosz

A vezetésben bekövetkező változás hátterében a tulajdonosok között kialakult különböző jövőbeni elképzelések és irányítási modellek állnak. E szemléletbeli eltérések egyértelművé tették, hogy a Kavosz előtt egy új, decentralizált vezetési struktúra felállítása a következő logikus lépés, amelynek a megvalósításában a tulajdonosok konszenzusra jutottak.

Az átadás-átvétel hat hónapos, strukturált folyamat keretében zajlik, amelyben a leköszönő vezérigazgató közreműködik annak érdekében, hogy a menedzsmentváltás zökkenőmentes legyen, és a társaság működése zavartalanul folytatódjon.

A Kavosz Zrt. új menedzsmentje a következő hónapokban lép hivatalba, folytatva a társaság sikeres programjait, és új, a hazai kkv-szektor igényeihez igazodó kezdeményezések megvalósítását.