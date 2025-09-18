Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Közérdekű Karrier

Krisán László leköszön a Kavosz éléről

mfor.hu

Új korszak kezdődik a társaság életében.

Huszonhárom év után távozik a Kavosz Zrt. vezérigazgatói tisztségéből Krisán László, aki a társaság alapításától kezdve meghatározó szerepet játszott a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítésében. A Széchenyi Kártya Program mára a magyar gazdaság egyik legsikeresebb vállalkozásfejlesztési programjává vált, amelynek alapjait és működési kereteit Krisán László irányításával fektették le.

23 év után távozik a posztról
Fotó: Kavosz

A vezetésben bekövetkező változás hátterében a tulajdonosok között kialakult különböző jövőbeni elképzelések és irányítási modellek állnak. E szemléletbeli eltérések egyértelművé tették, hogy a Kavosz előtt egy új, decentralizált vezetési struktúra felállítása a következő logikus lépés, amelynek a megvalósításában a tulajdonosok konszenzusra jutottak.

Az átadás-átvétel hat hónapos, strukturált folyamat keretében zajlik, amelyben a leköszönő vezérigazgató közreműködik annak érdekében, hogy a menedzsmentváltás zökkenőmentes legyen, és a társaság működése zavartalanul folytatódjon.

A Kavosz Zrt. új menedzsmentje a következő hónapokban lép hivatalba, folytatva a társaság sikeres programjait, és új, a hazai kkv-szektor igényeihez igazodó kezdeményezések megvalósítását.

 

