Lakossági megtakarításokat az energetikai fejlesztésekbe!

Javaslatom lényege, hogy az elmaradó EU-támogatások helyett a lakossági megtakarításokat csatornázzuk be a PV alapú energiatermelésbe, A gondolatot Robert F. Kennedy jr., az USA egyik mostani elnök-aspiránsával készült interjú inspirálta, amelyben elhangzott, hogy:

„a big tech - big oil helyett a most tökéletesedő új napelem – elektromos jármű – házi áramtároló (továbbiakban PV-EV-PW) technológiákra kívánok támaszkodni, mert ezek lehetővé teszik az energia piac demokratizálását, ahol minden ingatlan tulajdonos egyszerre áramfelvevő és árameladó, és ezt az elnöki programom részévé kívánom tenni”.

Ez szerintem egy energetikai New Deal lenne az USA-ban, és Magyarországnak is érdemes bevezetnie, mert az energetikai függőség csökkentése egyaránt érdeke a családoknak, a nemzetnek és a Kárpát-medence régiójának vagy és az Európai Uniónak is.

Jöhetne az energetikai New Deal Magyarországon

Magyarország a jelenleg még csak 200 ezer otthonban telepített napelemes háztartási kiserőmű (PV HMKE) mellé minden háztetőt bevonhatna az áramtermelésbe a napelemek segítségével. Ezáltal minden háztető, minden ingatlan tulajdonos részt vehetne az ország elektromos ellátásában és az ellátás stabilitásának biztosításában. A családi házak részbeni vagy teljes elektromos autonómiája az ország elektromos autonómiáját növelné.

A megosztott forrású elektromos hálózat a leghatékonyabb, legolcsóbb, legstabilabb és az alacsony költségű elektromosság, mint bázis erőforrás minden termelést, szolgáltatást versenyképesebbé tenne. A jelenleg nagyon magas energia árak még a rezsicsökkentett lakossági áramköltségek kiváltásával is kincstárjegy feletti hozamú megtérülést biztosítanának a 3 millió családiház tulajdonosnak. A PV alapú HMKE elterjedéséhez csak a szabályozás 20-30 éves stabilitása és a PV HMKE ingatlan analógia széleskörű megértetése szükséges, miszerint a PV beruházás is ingatlan, csak nem bérleti díjat hoz, hanem áram költséget csökkent és mindezt nagyon hosszú távon teszi.

Napelem kellene minden ház tetejére. Fotó: Depositphotos A PV áramtermelés növeli az elektromos hálózat volatilitását, amelyet első körben a hálózat üzemeltetőnek kell kiegyenlítenie, de javaslatom erre is tartalmaz megoldást. Az atom, gáz, szén alapú kiegyenlítő erőművek a „big tech – big power” vadászterülete, itt technológiailag nem lehetséges a demokratizálás. Az energia piaci ellátás egyensúlyát a nagy ipari szereplők által monopol pozícióban (atom) és oligopol pozícióban üzemeltetett (gáz-szén-olaj) és a lakosság között a kisméretű HMKE lakossági PV erőművek térnyerése biztosíthatja.

Az energetikai „new-deal”-en keresztül a lakossági megtakarítások bevonhatók az energetikai hálózat robosztusságának és N.N. Talebbel élve „antifragilitásának” megteremtésébe stabil szabályozással, állampapírpiaci megtérülés biztosításával és az ingatlan analógia megértetésével, mert a lakosság, stabil, passzív, bérleti díj vagy energia költség megtakarítás típusú jövedelmet realizál. A PV alapú HMKE beruházás MA, az áram költség kiváltásán keresztül mai költségen 25-30 évre előre rögzíti az áram költségét a fogyasztó-beruházó számára, ami a kiváltásra kerülő fogyasztás mértékéig véd a jellemzően külső folyamatok által generált áremelkedés ellen.

A fenti energetikai „new deal” kiterjeszthető az áram hálózati szabályozásra és áram tárolásra is, azaz a lakosság és a lakossági megtakarítások ezen a területen is hasznosíthatóak. Elektromos hálózati kiegyenlítést lehet végezni az egyre népszerűbb és olcsóbb elektromos autók (EV) hálózatba kötésével és háztartási áramtárolással (Power Wall) is. A közeljövőben bebizonyosodhat, hogy az akkumulátor technológia is elérte azt a hasznos élettartamot, ami már ezen a területen is ingatlan alapú befektetési stratégiát enged meg és alkalmas az alaptézisem szerinti energetikai „new deal”-ben való részvételre.

Ezek utóéletét is rendezni kellene. Fotó: Depositphotos Az EV akkumulátorok utóhasznosítására vonatkozó EU szintű szabályozás az autókban 5-10 éves dinamikus használat után támogatja a lecserélésre kerülő akkumulátor cellák újrahasznosítását. Már ma is létező technológia ezen cellák háztartási akkumulátorként (Power Wall) történő (újra) hasznosítása.. Egy akkumulátor cella így - 20-30 éves hasznos élettartamot kapva - már ingatlanként, passzív jövedelem-termelő eszközként viselkedik.

Tavaly az ország energiaköltsége 17 milliárd euró volt. Jelenleg a Bankmonitor adatai szerint háztartásonként 13 millió forint, mindösszesen 54 ezer milliárd forint lakossági - megtakarítás bankbetétben és kincstárjegyben pihen. Egy 10 paneles PV HMKE 2 millió forintos költséggel azonnal telepíthető és még éves elszámolás nélkül is 10 éven belül térül meg. Az így létrejövő 14GWp PV teljesítmény a meglevő lakossági megtakarítások cca. 10 százalékból (6 ezer milliérd forint) kényelmesen finanszírozható és szinte azonnal energia importőrből energia exportőrré teszi az országot állami adósságnövekedés vagy EU támogatás nélkül.

Ezáltal a napelemes áramtermelés zömében az ingatlanok tetejére és így a lakosság kezébe kerül. A meglevő tetők és családi házak elektromos kapcsolata másodlagos funkciót kap, a 3 millió tető kivált 10.000 ha termőföld kivonást, a nagy, a termőföldre telepített napelem parkok helyett lakossági üzletté válik a PV HMKE, és az eddig az áramot a nagy központi erőművekből elosztó hálózat vevői hálózattá is válik, azaz összegyűjti a megtermelt áramot és eljuttatja a legközelebbi fogyasztókhoz.

A lakossági energia függetlenség másik eleme, a háztartási áramtárolás első lehetséges eszköze az elektromos autó, amely az ideje 90 százalékát parkolva tölti. Ebben az időben az autó akkumulátor tároló és kiegyenlítő funkciót is betölthet, ami jövedelmet termel. Ezen jövedelem társ finanszírozhatja a jelenleg még drága elektromos autót segítve annak gyors elterjedését. Az ehhez szükséges intelligens töltőhálózat kiépítése a napközbeni parkolókat üzemeltetők feladta. Irodaházak, kereskedelmi létesítmények, parkolási társaságok, szintén részesedhetnek az energia szabályozási pénzáramból, így a szabályozási hálózatba vonást biztosító kétirányú töltést – tárolást lehetővé tevő hálózat kiépítése is társfinanszírozható az energiapiaci „new deal”-en keresztül.

Az otthon parkoló e-autó is áramot termelhet. Fotó: OMV

Az EV elterjedés támogatása mellett a háztartási áramtárolók telepítésére szükséges források kiegészíthetők az európai kontinens szénhidrogén függőségének csökkentését célzó EU ESG stratégia megvalósítására szánt forrásokkal. Társfinanszírozóként a lakosság és a hazai KKV szektor megtakarításait becsatornázva széles bázisú, diverzifikált áram termelési és tárolási eszközrendszer építhető ki és okos hálózatba kapcsolva működtethető.

Az energetikai „new deal” 3 elemének közös sajátossága, hogy másodlagos-kettős funkciót hoznak létre, mely alkalmas energetikai versenyelőny kialakítására. A lakossági források bevonása versenyelőnyt teremt az ország számára, mezőgazdasági területet véd, és függetleníti az országot a nemzetközi energetikai nagyvállalatok manipulációitól, illetve azonnali gazdasági növekedést generál, nem beszélve arról, hogy a kedvező hozamot az energia piac demokratizálásán keresztül megkapó családok a hozamot itthon költik el vagy itthon fektetik be.

Finanszírozási javaslat

Ami a javaslatom finanszírozási forrásait illeti, a 3 másodlagos használatú eszköz támogatása és társfinanszírozása a 54 ezer milliárd forint lakossági megtakarítások terhére megoldható. A hazai lakáspiac a legfontosabb lakossági befektetés célpiac az állampapírok mellett. A PV-EV-PW élettartam 20 év fölé emelkedése ezen eszközöket az ingatlanhoz hasonlatos befektetési eszközzé tette, jól kiszámítható passzív jövedelmet produkálnak azáltal, hogy a háztartási áramfogyasztást részben egészben kiváltják és még jövedelmet is termelnek. Ennek általános felismertetése a lakosság körében tájékoztatási, támogatási és szabályozás kiszámíthatósági kérdés.

Az energia piac és az energia árak is ciklikusak. A költség ciklus elején történő befektetés gyorsítja a megtérülést. Ez azért fontos, mert amikor már PV áram túltermelés keletkezik regionálisan, akkor annak PW elraktározás hiányában az ára rendkívüli mértékben csökken. Az áram 1000km körben továbbítható hatékonyan, ha ezen régión belül Magyarország a regionálisan elhelyezhető PV áramot megtermeli, ezzel középtávon olyan alacsonyra viszi le a nappali PV áram árát, hogy hasonló energetikai „new deal” már csak sokkal kedvezőtlenebb megtérülést fog biztosítani. A Kárpát-medencében kikerülhetetlen áram logisztikai szerep rendkívüli bevételt hozhat, ezért javaslatom önfinanszírozó, azaz nem igényel EU finanszírozást, mint minden regionális monopólium, az autópályától, a vasúton keresztül az optikai hálózatig. A 10 éves megtérülés után a PV áram költsége rendkívüli mértékben csökkenhet, biztosítva a hazai ipar, mezőgazdaság versenyképességét.

Az elektromos „new deal”-el, az energia hálózat demokratizálásával hatékony eszközt teremtünk a pénzügyi stabilitás, a gazdaság robosztusságának erősítésére!