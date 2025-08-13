1p
Lángokban állt egy BKV-busz

mfor.hu

Kigyulladt egy autóbusz az V. kerületben szerdán délelőtt – közölte a katasztrófavédelem honlapján.

Kigyulladt, és teljes egészében égett egy autóbusz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt, a kiérkező tűzoltók azonban néhány perc alatt eloltották azt, az utasok még ezelőtt elhagyták a szerencsétlenül járt buszt. A Telex videóján megnézheti, hogy égett. 

Busztűzről legutóbb idén júniusban érkezett hír, akkor Fóton kapott lángra egy jármű, ezt szintén a fővárosi hivatásos tűzoltók oltották el, míg 2019-ben egy 137-es busz füstölt el a budapesti Farkastorki úton

Új szabadstrand nyílik a fővárosban

Kedden nyílik meg Budapest XI. kerületében a Duna-fürdő Árasztó-part.

Járatkésés, zajos útitársak, elveszett csomag ... Számos előre nem látható, kellemetlen esemény árnyékolhatja be régen várt nyaralásunkat

Gyomorforgató dolgok kerülhetnek elő az elveszett poggyászokból

Sokak rémálma a végtelennek tűnő reptéri futószalag, amire csak nem akar kigördülni feladott bőröndjük. Mi a teendő, ha poggyászunk elveszett, esetleg megrongálódott? Mutatjuk. Ahogy azt is, mi mindent rejthetnek a senkinek sem kellő, hátrahagyott csomagok. 

Holnaptól tűzgyújtási tilalom lép életbe

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton a honlapján.

Lezuhant egy repülőgép Aradon

Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt – közölte szombaton az Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt – közölte szombaton az Aradon.ro hírportál. hírportál.

Kigyulladt egy InterCity a Balatonnál – késések várhatók

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani az észak-balatoni vasútvonalon – közölte a Mávinform szombaton.

Ismét hallatott magáról a koronavírus

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton a honlapján.

Kísérleti projekt indul Gödöllőn: az AI írja majd a menetrendet

Magyarországon vezeti be a Shucle közlekedési platform első globális kísérleti projektjét a Hyundai Motor a Dél-Korea és Magyarország közötti Gazdasági Innovációs Együttműködési Program (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) keretében, a projekt célja a közösségi közlekedés támogatása az üresjáratok minimalizálásával, a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett – közölte a Hyundai Holding Hungary Kft. az MTI-vel.

Továbbra sem működik az EESZT, akadozik a receptek kiváltása

Szombat délelőttre sem oldották meg az elektronikus ügyintézés problémáit, hibát jelez az Elektronikus Egészsésgügyi Szolgáltatási Tér (EESZT).

Karácsony: indokolatlanul hosszú útlezárások lesznek a tűzijáték miatt

Karácsony Gergely szerint indokolatlanul sok lezárással és környezetszennyezéssel jár a tűzijáték a főváros számára. Mindkét rakpartot lezárják egy hétre.

Akkora hőség jön, hogy nagy változás lesz a magyar utakon

A kamionstopot időszakosan feloldják.

