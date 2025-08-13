Lángokban állt egy BKV-busz

Kigyulladt, és teljes egészében égett egy autóbusz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt, a kiérkező tűzoltók azonban néhány perc alatt eloltották azt, az utasok még ezelőtt elhagyták a szerencsétlenül járt buszt. A Telex videóján megnézheti, hogy égett.

Busztűzről legutóbb idén júniusban érkezett hír, akkor Fóton kapott lángra egy jármű, ezt szintén a fővárosi hivatásos tűzoltók oltották el, míg 2019-ben egy 137-es busz füstölt el a budapesti Farkastorki úton.