Lassan kiderülnek az ingyenes jogosítványszerzés feltételei

A kormány a Magyar Közlöny május 10-ei számában kihirdette az ingyenes jogosítványszerzéshez szükséges jogszabályváltozásokat – írta a Telex. Tuzson Bence a közösségi médiában kommunikál a

lehetőségről. E szerint idén pilot jelleggel elindítják a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését. A cél az, hogy a jövőben ezt teljes körűvé tegyék. Amint az 1988. évi I. törvény közlönyben kihirdetett módosításából kiderül, az ősszel kezdődő tanévtől középiskolákban is oktathatják majd az autóvezetéshez szükséges elméleti tananyagot, tehát a KRESZ-t, valamint a járműkezelési és -üzemeltetési ismereteket. Ezenfelül a gimnáziumok és szakiskolák az elméleti vizsgáztatásra is felhatalmazást kapnak. Ehhez nem lesz szükségük a közlekedési hatóság engedélyére.

Mihez vezet az ingyenes jogsi?

Az autóvezetéshez szükséges engedély teljes költsége körülbelül 500 ezer forint. A változással a B

kategória korhatárát elérő, jellemzően 17-18 éves középiskolások a saját iskolájuktól ingyen kaphatnak majd linket az elméleti ismeretek e-learning felületén a tanuláshoz és a vizsgához, ezzel viszont jelentős bevételtől esnek el az autósiskolák. A lehetőség miatt sokan a középiskolai tanulmányaik végére időzítik majd a jogosítványszerzést, az autósiskolák pedig, legalábbis a KRESZ-tanfolyamok esetében, elveszítik a legfiatalabb beiratkozókat. Ez évente a tanulók akár 25-30 ezer fős csökkenését eredményezheti.

Átalakulhat a piac

A jövőben a honvédség is tarthat majd gyakorlati autós oktatást, és vizsgáztathat is a törvénymódosítás szerint. Az még nem ismert, hogy milyen keretek közt, illetve milyen oktatókkal fogják ezt megszervezni. Pető Attila autósiskola-tulajdonos szerint az ingyenesség miatt a jelenlegi évi 30 ezerről néhány éven belül akár 80 ezerre is emelkedhet a jogosítványszerzésre vállalkozó középiskolások száma.

Egyúttal a rendszer átalakítása miatt az idősebbek közül fokozatosan egyre kevesebben fognak pénzért tanfolyamra jelentkezni. Ez az autósiskola-piac teljes átalakulásához vezethet. A jelenlegi ezerből sok megszűnhet. Pető szerint azáltal, hogy a legfiatalabb tanulóvezetők közvetlenül a gyakorlati oktatókkal kerülnek kapcsolatba, miután a középiskolában elvégezték az elméleti képzést és megszerezték a vizsgát, atomizálódhat a piac. A jelenlegi hét-kilencezer forintról tovább emelkedhet a gyakorlati órák díja azoknak, akik kénytelenek fizetni érte, mert a talpon maradó autósiskolák így próbálják majd kompenzálni az elméleti képzésekből származó bevétel csökkenését.