Lázár János bejelentette: hitelből újulhat meg a vasúti pálya

Megvan a forrás: kezdődhet 1000 km vasúti pálya felújítása – írta közösségi oldalán Lázár János közlekedési miniszter. Erről az Európai Beruházási Bank döntött, amely végre befogadta a magyar hitelkérelmet.

A következő bő 1 évben közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg olyan vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek jók a magyar embereknek, de jók az európai gazdaságnak is – írja Lázár. Majd hozzáteszi, hogy „hiába próbáltak kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság”.

Jelentős hitelösszeget hagyott jóvá az Európai Fejlesztési Bank a MÁV számára

Ugyanakkor a G7 korábban arról írt, hogy Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője levélben kérte az egymilliárd eurós hitel jóváhagyását. A portál kérdésére ezt maga a politikus is megerősítette.

A 800 milliárd forintos infrastruktúrafejlesztési program egyik felét Magyarország kormánya biztosítja, a másik felét pedig az Európai Beruházási Bank (EIB) hiteléből finanszírozzák. Ez szerves része annak az 1200 milliárdos, 10 éves vasútfejlesztési csomagnak, amely a magyar kötöttpályás közlekedés komplex megújítását célozza. Az első ütemben 119 kilométeren felszámolják a lassújeleket, 490 kilométernyi vasúti pályát pedig a legkorszerűbb, központi forgalomirányítás alá helyeznek – ezt már a Telex teszi hozzá.