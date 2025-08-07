4p
Közérdekű Közösségi közlekedés MÁV Zrt.

Lázár János betartotta, amit ígért

A nyáron érkezett 131 új autóbusz után újabb 869 járművel gyarapodik a MÁV-csoport flottája, ugyanis eredményesen zárult a buszbeszerzésre meghirdetett közbeszerzési eljárás. Az év eleji 10 miniszteri vállalás egyike volt az ezer vadonatúj autóbusz a beszerzése, amivel a MÁV-csoport VOLÁN-flottája lehet Európa egyik legnagyobb és legfiatalabb közszolgáltatói buszállománya. Ezzel a beszerzéssel 2027-ben már kizárólag légkondicionált autóbuszokkal szállíthatja utasait a MÁV-csoport országszerte és az autóbuszflotta 60 százaléka belföldi gyártású lesz – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Lezárult a MÁV Személyszállítási Zrt. idén májusban megjelent közbeszerzési ajánlattételi felhívása, amely összesen 869 új autóbusz beszerzését célozta mintegy 76,5 milliárd forint értékben. Ennek köszönhetően 269 új buszt még ebben az évben forgalomba helyezhet a MÁV-csoport, további 300-300 autóbusz érkezése pedig 2026-ban és 2027-ben várható. Lázár János építési és közlekedési miniszter az év elején 10 vállalást fogalmazott meg, amelyek révén nemcsak olcsóbb, de vonzóbb is lesz a közösségi közlekedés Magyarországon – méghozzá rövid távon. A vállalások egyike volt 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére.

Ezekkel a járművekkel ugyanis még versenyképesebbé és korszerűbbé tehető a MÁV-csoport VOLÁN-flottája, amely már ma is az egyik legjobb és legnagyobb közszolgáltató buszflotta Európában. A 10 vállalás részeként idén nyáron már forgalomba is állt – elsősorban a Balaton térségében – 131 darab új autóbusz, a mai nap pedig eredményesen lezárult az az eljárás, amelynek célja a további 869 darab korszerű jármű beszerzése volt – írták.

Lezárult a 869 darab autóbusz beszerzési eljárása
Fotó: Lázár János Facebook oldala

A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tevő Kravtex-Kühne Csoport szállíthatja az új autóbuszokat, így ismét Credobus Econell 12 Next típusú járművek fiatalítják tovább a MÁV-csoport autóbuszállományát. Ezzel a beszerzéssel ugyanis a VOLÁN-flotta csaknem húsz százaléka megújul 2027-ig, és kizárólag klímás autóbuszok szállítják majd az utasokat országszerte. Míg az elmúlt hónapokban érkezett 131 szintén légkondicionált jármű elsősorban a Balaton térségében állt forgalomba, a jelenlegi beszerzés keretében érkező flotta az ország teljes területén emeli majd a szolgáltatás színvonalát. A keretmegállapodás részét képezi továbbá 87 darab diagnosztikai eszköz, valamint a kapcsolódó oktatás, illetve szoftverkövetés beszerzésének is.

Hozzátették, hogy a járművek megfelelnek a legmodernebb műszaki elvárásoknak, Euro 6-os dízelmotorral, automata sebességváltóval, két utasajtóval, fűtő- és hűtőberendezéssel, valamint utastájékoztató, kamera- és utasszámláló rendszerrel rendelkeznek. Emellett automatikus tűzelfojtó berendezéssel, fedélzeti wifi-vel és USB csatlakozó aljzatokkal is ellátja az új autóbuszokat a gyártó. Egy autóbusz 93 embert szállíthat, valamint kerekesszékes utas befogadására is alkalmas.

A nagyszabású, példátlan volumenű fejlesztés hozzájárul a közösségi közlekedés színvonalának és fenntarthatóságának javításához, valamint a magyar járműipar megerősítéséhez is, hiszen a 869 darabos beszerzést követően – a keretmennyiségből a teljes mennyiség lehívását feltételezve – az 5800 autóbuszt számláló VOLÁN-flotta 60 százaléka hazai gyártású lesz. A beszerzésnek köszönhetően az autóbusz-állomány átlagéletkora 2027 végére 9,50 évre csökkenhet, és a MÁV-csoport kizárólag klímás autóbuszokat közlekedtet. A Volánbusz 2018 óta ezt leszámítva 2500 darab autóbusszal fiatalította a flottáját, az állomány több mint 40 százaléka megújult. Az ezer új járművel a flotta tovább korszerűsödik, az utasok így még kényelmesebb, modernebb és biztonságosabb körülmények között vehetik igénybe a MÁV-csoport szolgáltatásait – olvasható a közleményben.

